Badd meetup 4, il primo evento interamente dedicato al digital marketing!

BADD MEETUP 4: L'era Digitale si Reinventa a Casale Pontrelli!



Quando? 1° Febbraio 2024



Dove? Casale Pontrelli



Programma: Registrazioni dalle 19:00, inizio speech alle 19:45



Cosa Aspettarsi?



Preparati a un'immersione totale nel futuro del digital! Il BADD Meetup 4 è l'evento che ridefinisce le regole del gioco per ogni aspirante imprenditore digitale e owner di digital agency.



I Temi Caldi del Meetup:



Startup Digitali in Ascesa: Vieni a scoprire come un'idea può trasformarsi in una startup di successo che sfida ogni convenzione.



Crescita di una Digital Agency: Strategie, sfide, successi. Impara direttamente dai pro come far crescere la tua agenzia nel dinamico mondo digitale.



L'Agency Owner del Futuro: Qual è il ruolo di un leader nell'era digitale? Scopri le competenze, le visioni e le strategie che fanno la differenza.



I Contenuti che Contano: In un mondo sovraccarico di informazioni, quali sono i contenuti che un imprenditore digitale deve creare per emergere?

Perché Partecipare?

Questo Meetup non è solo un evento, è una rampa di lancio verso il tuo successo nel mondo digitale. Networking con professionisti del settore, insights preziosi, e un'esperienza formativa unica ti aspettano.

Non Perdere l'Opportunità:

Che tu sia un aspirante imprenditore, un owner di una digital agency in crescita o semplicemente curioso di scoprire i segreti del digital, il BADD Meetup 4 è il posto dove devi essere. Preparati a essere ispirato, a imparare e a fare networking come mai prima d'ora.





I posti sono limitati e la domanda è alta. Assicurati il tuo posto in prima fila per il futuro del digital.