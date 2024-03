L’AMOURGIA TI ASPETTA passeggiata esperienziale nella Murgia di Quasano

Domenica 17 MARZO dalle ore 10.00, passeggiando per i boschi di Quasano ascolteremo il canto degli alberi.



Dalle h.10.00 percorreremo lentamente 8 km raccontandovi della straordinaria vita delle piante della Murgia per poi inoltrarci in un bosco e ascoltare la musica prodotta da diversi alberi, arbusti e fiori di questa bellissima terra ancora incredibilmente verdeggiante.

Vi proporremo una piccola pratica biofilica per aumentare la capacità percettiva e re-imparare a sentirci parte consapevole della rete interdipendente della vita.



Le tradizioni ancestrali non avevano dubbi circa le capacità delle Piante di comunicare tra loro; nell’Antica Grecia si sosteneva che le piante potessero cantare precise melodie che l’uomo poteva ascoltare solo se disposto in un particolare stato emotivo. Oggi numerosi studi scientifici hanno rivelato come effettivamente gli alberi si scambiano informazioni, messaggi di allarme e notizie sull’ambiente che li circonda.



Orario 10.00-16.00

Dove: Quasano, Toritto (BA)

Escursione: facile, 8 km,

Abbigliamento: scarpe da trekking o da ginnastica, impermeabile, giacca a vento.

Portare una colazione a sacco.



Info e prenotazioni



essereterra@agorambiente.it