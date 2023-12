Il mangianastri: Carmine Tundo in concerto

Anno nuovo ma la rassegna continua!

Per festeggiare insieme l'arrivo del nuovo anno vi abbiamo riservato una sorpresa: il prossimo mercoledi' 3 gennaio nella Sala Mediterraneo arriva il concerto speciale in full band di CARMINE TUNDO cantautore e frontman di tantissimi progetti musicali di rilevanza nazionale come La Municipàl, Diego Rivera, Mundial e tanti altri.

Per l'occasione presenterà il suo ultimo album da solista "La Valle dell'Asso" e i tanti successi de La Municipàl e di Diego Rivera.



------------------------------------------------

CARMINE TUNDO

concerto speciale in full band

presentazione ultimo album

e brani de La Municipal e Diego Rivera

(cantautore - Lecce)

Carmine Tundo scrive canzoni fin da bambino, comincia a suonare con i Cruska con cui nel 2006 pubblica il primo EP. Nel 2009 è uno dei vincitori di SanremoLab e l'anno seguente esordisce al Festival di Sanremo con lo pseudonimo di Romeus pubblicando l’omonimo disco per Sugar Music di Caterina Caselli. Nel 2011 vince Musicultura, aggiudicandosi anche il premio della critica.

Autore, produttore e creativo instancabile, ha all’attivo diversi progetti orbitanti nel circuito indipendente italiano, Mundial e Nu Shu, con cui pubblica numerosi dischi e realizza centinaia di concerti in Italia e all’estero.

Nel 2013 nasce La Municipàl con cui pubblica 4 album e ricopre un ruolo di primo piano tra le realtà di riferimento della nuova scena musicale nazionale. Nel 2021 realizza la sigla di Magazzini musicali e diventa responsabile musicale di alcuni programmi televisivi, Tonica (rai2), Meraviglioso Modugno 2022 (rai1). Nel 2023 pubblicherà il suo primo romanzo e un nuovo disco da solista.

Carmine Tundo è anche il fondatore del Discographia Clandestina Festival, kermesse musicale dell’omonima etichetta nata per supportare e valorizzare la scena musicale indipendente leccese.



Batteria e Percussioni: Alberto Manco

Basso: Alessio Gaballo

Chitarre: Roberto Mangialardo

Voce e chitarra: Carmine Tundo



GUARDA I VIDEO

'Il Canale dell'Asso': https://youtu.be/2J0YjLF19o4

'I tuoi bellissimi difetti': https://youtu.be/cBdiSSf4sHQ

'Santa Maria al bagno':

https://youtu.be/HMigho62rEI

------------------------------------------------

VITO NOVEMBRE

esposizione artistica

operaio nato a Noci (BA) nel 1979

L'amicizia con alcuni artisti nocesi, tra cui musicisti, pittori, poeti e restauratori lo ha spinto negli anni a mettersi in gioco lanciando una sfida con se stesso.

Così, da autodidatta, inizia a dipingere durante il periodo di sospensione della vita sociale dovuta all'emergenza COVID. Il suo primo quadro raffigura il suo cane Amy, vestito da Madonna.

Già da questo primo lavoro, si evince il suo estro, frutto della commistione tra elemento umano e animale, in una spiritualità molto complessa e un dualismo dell'io come anima e come animale. Amy è una presenza costante nei dipinti, raffigura il suo alter ego ad avvalorare un percorso di analisi interiore e universale tra uomo e natura.

Il mix dei colori è l'aspetto che contraddistingue i suoi quadri: con essi Vito esprime il proprio stato d'animo al fine di veicolare il proprio pensiero, drastico e anticonformista. Si definisce un impulsivo, che si serve dell'arte per poter comunicare.

------------------------------------------------

aftershow music selection Radio JP

------------------------------------------------

h 22:00 | CARMINE TUNDO in concerto

h 23:15 | Radio JP music selection

------------------------------------------------

INGRESSO LIBERO “UP TO YOU”: Ingresso ad offerta libera

Dai tu il valore che reputi all’evento lasciando un’offerta libera!

------------------------------------------------

Quadro sarà aperto per la cena (prenotazioni 351.5222939)

------------------------------------------------

IL MACELLO

Laboratorio Urbano di Putignano

Via S. Caterina da Siena

info@imakeweb.it



