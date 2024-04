Il Mangianastri: Lepre in concerto

Con l'arrivo della primavera la rassegna ovviamente continua con un doppio appuntamento!

Stavolta vi portiamo una sorpresa! Il prossimo sabato 20 aprile nella Sala Mediterraneo arriva il live di LEPRE: in una versione in power duo con energici arrangiamenti strumentali ed entusiasmanti momenti di sperimentazione.





LEPRE

(cantautore - Roma)

Lepre, all’anagrafe Lorenzo Lemme, è un cantante, batterista, percussionista e rumorista con due lauree e molte esibizioni live all’attivo.

Dal 2015 al 2017, si esibisce in tutta Italia con due band: prima con Box84 / Eildentroeilfuorieilbox84-Superbox con le quali pubblica 6 dischi, e successivamente con LeSigarette, con cui pubblica altri due album. In contemporanea, prende parte a collettivi artistici, gruppi busker e bande di percussioni e dal 2016 suona come batterista insieme al cantautore romano Lucio Leoni, collaborando anche agli arrangiamenti dei suoi brani. Nell’ambito teatrale scrive le musiche di due spettacoli (Fake Folk e Rimbambimenti) di Andrea Cosentino, drammaturgo e attore teatrale contemporaneo (Premio Ubu 2018), con il quale è attualmente in tournée dal 2020 in scena come rumorista e musicista.

L’esordio come cantautore arriva nel 2020 quando, sotto il nome di Lepre, comincia a scrivere dei brani e, l’anno successivo, entra in studio per registrare il primo disco solista, “Malato”, che si avvale della partecipazione di Giovanni Pallotti.

Nei mesi successivi all’uscita, dopo essersi esibito in apertura di Motta e Giancane, Lepre presenta il disco dal vivo con un tour nazionale di oltre 70 date in poco più di un anno e mezzo che lo ha portato sul palco di importanti manifestazioni come il Mi Ami Fest, il Green&Blue, il ReWriters Fest, il Festival del Pensare Contemporaneo 2023, Il Ferrara Buskers Fest, la rassegna Retape all’Auditorium Parco della Musica di Roma e l’OGR Officine Grandi Riparazioni di Torino e molti altri.

Con una formazione in trio che lo vede alla voce e alla batteria, accompagnato da Giorgio Maria Condemi al basso e Michele Mariola alla chitarra, lo spettacolo che l’artista porta in giro per l’Italia è un’esperienza trascinante e coinvolgente dove la musica suonata e la sperimentazione rivestono un ruolo centrale.

Nel 2024 esce “Eremo”, il secondo album di inediti anticipato dai singoli “Vieni a prendermi” e “Acufene”.



Batteria e voce: Lorenzo Lemme

Chitarra: Michele Mariola



GUARDA I VIDEO

'Acufene': https://youtu.be/n_-eFibkGWM

'Mio Marito': https://youtu.be/KvZu-PpPC5Q

aftershow music selection by Radio JP

h 22:00 | LEPRE in concerto

h 23:15 | Radio JP music selection

INGRESSO LIBERO “UP TO YOU”: Ingresso ad offerta libera

Dai tu il valore che reputi all’evento lasciando un’offerta libera!

Quadro sarà aperto per la cena (prenotazioni 351.5222939)

IL MACELLO

Laboratorio Urbano di Putignano

Via S. Caterina da Siena

info@imakeweb.it



