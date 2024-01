Per tutti gli amanti della fotografia: riparte il Mercoledì Fotografico in biblioteca.



In questa terza terza edizione continuiamo ad esplorare il modo della fotografia d'autore con importanti novità:

- 5 nuovi macro-temi: Maternità, Moda, Cibo, Maschere, Pazzia;

- imperdibile l'incontro con Antonio Faccilongo, vincitore del Word Press Photo '21;

- 1 masterclass sulla FOOD PHOTOGRAPHY a cura di Fabio Ingegno;

- novità assoluta: OPEN TALK. Lo spazio del Mercoledì Fotografico a disposizione dei fotografi emergenti;

- 1 passeggiata fotografica ispirata alla legenda locale del "caguro"



Siete tutti invitati al nuovo anno di fotografia da trascorrere insieme!



L’ingresso è libero, gli incontri sono organizzati dalla Biblioteca Comunale "G. Di Vittorio" Noicàttaro e tutte le info le trovate al link