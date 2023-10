Il mercoledì fotografico in biblioteca - talk su poesia

? TALK POESIA



mercoledì 18 ottobre 2023 | ore 19.30 |



Ritmo, sequenza, struttura, astrazione, figure retoriche sono alcune delle strategie adottate nella poesia per trasformare il linguaggio quotidiano in una esperienza percettiva intensificata.



Queste sono le stesse strategie adattate dalla fotografia per trasformare l'esperienza visiva in una rappresentazione memorabile. Quando la fotografia diventa poesia?



In questa lezione entriamo nel vivo del linguaggio fotografico e, partendo dal concetto di “equivalenza” introdotto da Alfred Stieglitz, guardiamo autori classici della fotografia come Edward Weston, Joel Meyerowitz, Robert Doisneau e ai contemporanei Alexey Titarenko, Maia Flore che, ieri come oggi, espandono i confini del mezzo.



Il progetto organizzato dalla Biblioteca Comunale di Noicàttaro e curato dalla fotografa documentarista Anna Maria De Marzo



