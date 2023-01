Lo spettacolo 'Il quotidiano innamoramento' in scena al Teatro Kismet di Bari

Lo spettacolo 'Il quotidiano innamoramento' con Mariangela Gualtieri, in programma al Teatro Kismet di Bari sabato 28 e domenica 29 gennaio, è stato spostato a sabato 4 febbraio alle ore 21. Per qualsiasi informazione riguardo i biglietti si può chiamare il botteghino al numero 335 805 22 11.

Di seguito la scheda spettacolo:

Teatro Valdoca

Il quotidiano innamoramento

rito sonoro di e con Mariangela Gualtieri

con la guida di Cesare Ronconi

cura e ufficio stampa Lorella Barlaam

produzione Teatro Valdoca

con il contributo di Regione Emilia-Romagna, Comune di Cesena

In questo rito sonoro Mariangela Gualtieri dà voce ai versi di Quando non morivo, li intreccia ad altri del passato e compone tutto in una partitura ritmica ben orchestrata. Il tentativo resta quello di rendere ciò che Amelia Rosselli chiamava ‘incanto fonico’, quel bagno acustico che sprofonda ognuno in se stesso e allo stesso tempo tiene viva e affratellata la comunità dei presenti. Tutto muove dalla certezza che la poesia attui la massima efficacia nell’oralità, da bocca a orecchio, in un rito in cui anche l’ascolto del pubblico può essere ispirato, quanto la scrittura e quanto il proferire della voce.