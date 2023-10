Lo spettacolo 'Il triangolo no!'

Torna in scena la Compagnia Teatrale Amici del Sipario con la nuova esilarante commedia scritta, diretta e interpretata da Emanuele Battista. Con lui sul palco Maria Barbone, Anna Rita Elia e Rino Nenna. Una storia di tutti i giorni, coppie scop-piate, intrecci amorosi bizzarri e chi più ne ha più ne metta. Una commedia moderna, attuale, comica e molto divertente con colpi di scena paradossali che l'autore s'inventa per spiazzare il pubblico creando pathos e curiosità sino all'ultima battuta.

Debutto sabato 4 novembre alle 20.30, in replica domenica 5 novembre alle 18,00.