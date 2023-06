Rhomanife dj set, love reggae party - la rambla

Continua a riscuotere particolare successo il ciclo di serate 2023 dei Rhomanife con concerti ed eventi live. Da decenni gli incontri artistici dei Rhomanife hanno sempre qualcosa di speciale, non seguono le mode del sistema ed impersonano una interessante e rara alternativa musicale. Questa settimana, venerdi 23 giugno, dalle 20,00, presso ''La Rambla , in piazza Eroi del mare, Bari, ''Dj Set Love Reggae Party'' dance hall, con selezioni musicali in levare, canti ed inni spirituali con vibrazioni positive. Microfoni aperti, ingresso libero.



informazioni : https://www.facebook.com/RHOMANIFE