“In nome della libertà reloaded”, in scena la performance frutto dell’esito del percorso teatrale condotto da Patrizia Labianca e Stella Addario

Andrà in scena, giovedì 8 febbraio (ore 19:15), negli spazi del Liceo Scientifico e Linguistico “Orazio Tedone” di Ruvo un estratto dalla performance “In nome della libertà reloaded” frutto del percorso teatrale condotto da Patrizia Labianca e Stella Addario con gli studenti dello stesso istituto. Curato dall’associazione Cultura et Memoria l’appuntamento (ingresso libero) è inserito all’interno dell’Open Day a Teatro del Liceo Tedone (via A. Volta 13) che comincerà alle ore 18:00. Un'occasione per condividere un’esperienza positiva in cui la comunità scolastica e un'associazione del territorio costruiscono insieme un processo creativo per creare comunità e favorire la libertà di espressione.

“In nome della libertà” dal sottotitolo “Happening per menti a mano libera” è già andato in scena a Ruvo di Puglia con grande successo lo scorso 27 maggio all’interno della programmazione del Rerum Rubis Festival e il 21 dicembre all’interno dell’ottava edizione di "Luci e suoni d'artista – il festival". È il frutto di un percorso di 15 incontri in cui sono state dissodate terre per far germogliare il seme della libertà presente in ognuno dei partecipanti. Nel percorso formativo, la stimolazione continua senza pregiudizi del "non so", ha messo in atto un processo creativo volto alla scoperta di un sapere verbale e non verbale che riconosce un'autorialità lontana dagli stereotipi e da modelli precostituiti. Un inno al pensiero divergente come risorsa critica evolutiva e una ricerca della libertà, del suo senso e della sua reale esistenza. La linfa è stata tratta da numerose fonti storiche, pittoriche, poetiche e musicali: partendo da queste, gli alunni sono stati guidati nella stesura del testo drammaturgico per la messa in scena, con naturale riferimento critico al loro attuale momento storico.