Giochi, luci e gonfiabili, enogastronomia e iniziative di intrattenimento a Castellana Grotte

Dopo il debutto con le Fontane Danzanti in largo Porta Grande di venerdì 8 e sabato 9, dopo l’avvio delle attività presso il Centro Studi Viterbo con i primi due appuntamenti del mercoledì di “Natale dal mondo in 8 fiabe” e dopo l’esordio di Natale nelle Grotte con il concerto di Massimo Ranieri di giovedì 14, Piazze d’Inverno, calendario di appuntamenti invernali e natalizi organizzato e promosso da Comune di Castellana Grotte e Grotte di Castellana srl, in collaborazione con il Comitato Feste Patronali e altre associazioni del territorio, si sposta in piazza Garibaldi. Ricco il programma previsto nella piazza centrale di Castellana Grotte tra venerdì 15 e domenica 17 dicembre 2023, con tanti appuntamenti riservati alle bambine e ai bambini, l’allestimento con giochi, luci e gonfiabili, le postazioni enogastronomiche e le iniziative di intrattenimento, tutto racchiuso nel contenitore “In piazza con Babbo Natale e gli elfi”.

Si comincia venerdì 15 dicembre 2023 alle ore 19,30 con Natale in Musica: artisti di strada, zampognari e il fascino del teatro dei burattini apriranno il weekend di Piazze d’Inverno in piazza Garibaldi. Sempre venerdì, ma presso il Santuario di Santa Maria della Vetrana, alle ore 20, appuntamento con “Cantabimbi - Voci per Gesù Bambino”, concerto di natale a cura dell’Associazione Culturale Nino Rota.

Sabato 16 dicembre 2023, a partire dalle ore 17, si alterneranno l’iniziativa dell’Atletica Castellana Freedogs “Addobbiamo l’albero con Fiorire Comunque”, le “Favole Natalizie a passi di danza” a cura di Passito Bailante (evento in cui attraverso la narrazione di un’educatrice e maestra di scuola, le favole natalizie prenderanno vita a passi di danza e i bambini potranno immedesimarsi nelle storie narrate con il proprio corpo e con lavori manuali) e “In piazza con Babbo Natale e gli elfi” (dalle ore 19,30) con mascotte, giochi, allestimenti natalizi e la partecipazione straordinaria di Lucilla, youtuber molto amata dai bambini per canzoni, video e balli di gruppo.

Domenica 17 dicembre 2023 si parte dalla mattinata: alle ore 8,45 raduno per i partecipanti e gli iscritti all’evento sportivo “Il più veloce di Castellana”, curato dall’Atletica Castellana Freedogs. Alle ore 19,30 torna l’appuntamento serale con “In piazza con Babbo Natale e gli elfi”: protagonista Il circo dei bambini con artisti circensi, giocolieri, funamboli e mangiafuoco. Sempre in piazza in programma anche la Parata dei Babbo Natale a cura di Stardance.

Tutto il programma dettagliato di Piazze d’Inverno 2023/2024 è disponibile sul sito ufficiale dell’Ente www.comune.castellanagrotte. ba.it e sul portale turistico www.visitcastellanagrotte.it.

Ulteriori informazioni sui siti e sui social di Comune di Castellana Grotte e Grotte di Castellana srl.