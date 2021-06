In Puglia il Campionato italiano donne élite 'Costa dei Trulli'

Si terrà giovedì 10 giugno, alle 11.00, ad Alberobello, nella splendida cornice del Belvedere dei trulli, la conferenza di presentazione del Campionato italiano donne élite che si terrà in Puglia domenica 20 giugno.

Sarà presente anche Gianni Bugno, due volte campione del mondo e vincitore di un giro d’Italia.

Il campionato tricolore rosa si snoderà su un percorso di circa 140 km con partenza da Monopoli e arrivo a Castellana Grotte e attraverserà le bellezze del territorio della Costa dei Trulli, dal mare fine fino al cuore della Valle d’Itria, toccando le peculiarità più belle del territorio.

Intorno al campionato stanno collaborando insieme 18 Comuni che hanno fatto quadrato per un progetto sinergico che arriva fino ad Andria.

Al lavori ci sono sindaci del «Costa dei trulli», il territorio composto innanzitutto da Alberobello, Fasano e Monopoli («Costa dei trulli» è un brand fondato da questi tre Comuni con i primi cittadini Annese, Zaccaria e Longo) ma anche Bari, Bitonto, Ceglie Messapica, Cisternino, Conversano, Castellana Grotte, Giovinazzo, Locorotondo, Mola di Bari, Noci, Polignano a Mare, Putignano, Rutigliano, Turi.

L’organizzazione della gara è stata affidata alla Spes Alberobello guidata dal presidente Rino Perta (e il cui staff tecnico è capeggiato dall’ex trullo volante Leonardo Piepoli) insieme alla Polisport Polignano e al Gruppo Sportivo Patruno Canosa.

Lo staff organizzativo si avvale della presenza di Giovanni Sardone come coordinatore delle attività di marketing non solo per il Campionato Italiano donne élite ma anche per le ulteriori manifestazioni (Competizioni nazionali Under23, Trofeo Unesco «Gran Premio Costa dei Trulli», e altre) in corso di programmazione.