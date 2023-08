In Space No Silence - Duo Alessandra Rombolà flauto e Benedetto Boccuzzi pianoforte

Flauto e Pianoforte, un connubio vincente di 2 musicisti eccezionali ed internazionali, nati come Duo all’interno del Festival URTIcanti.

Alessandra ROMBOLÀ al flauto

Benedetto BOCCUZZI al pianoforte

Ricorderemo la grande Kaija SAARIAHO a 3 mesi dalla scomparsa, e proporremo tanta bella musica nuova: un brano di Vito PALUMBO Pulse II in prima esecuzione italiana; un brano scritto a 4 mani dagli stessi artisti esecutori in prima esecuzione assoluta; ed ancora brani di Maurizio AZZAN, Tristan MURAIL e Marco PEDRAZZI.



Il concerto sarà aperto dal giovane talentuoso violinista barese Paride LOSACCO, eccellenza del Conservatorio di Bari, che proporrà anch’egli un brano di Kaija Saariaho ed un Capriccio di Niccolò Paganini.



Seguirà un intervento di una giovanissima allieva attrice dell’accademia di Tetro UNIKA di Bari

Elena MARIN, che reciterà di Pablo Neruda “Se mi dimentichi”



5° appuntamento col Festival URTIcanti

Lunedì 4 settembre

Per ricordare Gianni LENOCI

FLUET, stato fluido creativo

Con il batterista e percussionista romano Ettore FIORAVANTI



voce, oggetti sonori ed elettronica Marta GADALETA