Inaugurazione mostra temporanea - Il santo in casa. Forme e aspetti di devozione domestica

Sabato 25 marzo, alle ore 18:30, Palazzo Settanni e il MuDiAS avviano la programmazione primaverile con l’inaugurazione de “La nobiltà di un dono. La collezione Gianni Poli – Dario Bellia dei Santi sotto campana”, un’esposizione temporanea dedicata ad un’importante donazione che impreziosirà ancor di più la collezione permanente del nostro museo.

Si tratta di una raccolta di 10 campane in vetro soffiato che custodiscono, al loro interno, varie figure di Bambinelli, di Santi ed, una sola, un vaso portafiori.

Quella dei Santi sotto campana è un’usanza antichissima, che racconta di una devozione intima e domestica, diffusasi dagli inizi del XVIII secolo in particolar modo nel meridione.

Angoli della casa, soprattutto quelli destinati al riposo, si trasformavano in veri e propri piccoli santuari di fede, dove l’oggetto sacro diveniva il protettore del devoto e dell’intera abitazione.

Il vernissage della mostra si arricchirà dell’incontro culturale dal titolo “Il Santo in casa. Forme e aspetti di devozione domestica” a cura di Anna Maria Tripputi, già docente di Storia delle tradizioni popolari presso la Facoltà di Lettere dell'Università degli Studi di Bari.

La #partecipazione al vernissage è gratuita con obbligo di prenotazione.

L’esposizione sarà visitabile gratuitamente dal 26 marzo al 30 aprile, il sabato dalle 17:00 alle 20:00 e la domenica dalle 18:00 alle 20:00.

Info e prenotazioni:

080 4761848



#primaveraapalazzo #santisottocampana #bambinello #cultoedevozione #MuseoVivo #tesorinascosti #palazzosettanni #mudias #pugliainedita #weareinpuglia #rutigliano #tesorinascosti #laculturaèlacura