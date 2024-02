A Castellana Grotte tre incontri gratuiti di approfondimento per educare i più piccoli alla salute

Tre incontri gratuiti di approfondimento per educare alla salute i più piccoli a Castellana Grotte (Ba). A proporli è Essenza – Ballo e Fitness, centro sportivo guidato da Annalisa D’Aprile che nella sua proposta include anche corsi di allenamento funzionale dedicato ai bambini a partire dai 4 anni. Si inizierà il 15 febbraio 2024 con “Conosco quello che mangio”, per poi proseguire il 29 febbraio con “Allenarmi mi protegge” e concludere il 14 marzo con “Giocando insieme”.

Giovedì 15 febbraio dalle ore 17:45 alle ore 18:15 appuntamento con la biologa nutrizionista pediatrica Elisa Cannoletta per “Conosco quello che mangio”, approfondimento su cibo e alimentazione dedicato ai bambini, per guidarli passo passo ad una piccola introduzione sull’educazione alimentare e mostrare in maniera comprensibile anche ai più piccoli perché è importante mangiare bene per crescere forti. Giovedì 29 febbraio, sempre dalle 17:45 alle 18:15, appuntamento con il fisioterapista Roky Barbaro della Kinesport Phisio per l’incontro dal titolo “Allenarmi mi protegge”, dedicato a sottolineare l’importanza dell’allenamento e dello sport praticato nella giusta maniera fin da piccoli. Infine, giovedì 14 marzo, sempre dalle 17:45, sarà la volta di “Giocando insieme”, incontro di Pet Therapy con Manuela, Arianna e la dolce barboncina toy Nina, che mostreranno quali sono i benefici che può apportare il contatto e l’interazione con gli animali da compagnia. A tutti gli appuntamenti, per i bambini già iscritti al corso di Functional Baby di Essenza, seguirà l’allenamento a cura di Annalisa.

Gli appuntamenti sono dedicati ai bambini dai 4 anni in su. La partecipazione è gratuita ma con prenotazione obbligatoria via Whatsapp al numero 328.1460209. Essenza – Ballo e Fitness è in via San Benedetto n. 6 a Castellana Grotte. Tutte le informazioni sono anche sulla pagina Facebook e il profilo Instagram ufficiali.