Aperitivi lettarari ad Altamura, libri e degustazioni al Museo

Sei incontri con autori e autrici di rilievo nel panorama letterario nazionale, aperti a un pubblico eterogeneo per formazione ed età, che si svolgeranno negli spazi espositivi al secondo piano del Museo archeologico nazionale di Altamura, nell’ottica di creare nuovi intrecci tra archeologia e libri, degustando a margine un bicchiere di vino dalle cantine del territorio.

Si chiama “Storie nella storia. Aperitivo letterario al Museo di Altamura” il progetto pensato per dare vita a momenti di condivisione, confronto e discussione su tematiche strettamente collegate al territorio murgiano e alle persone che lo hanno abitato, adibendo a salotto letterario un ambiente diverso da quello canonico; a fare da sfondo, i reperti risalenti al Paleolitico provenienti dai contesti meridionali più significativi.

L’iniziativa, in collaborazione con Feltrinelli Point di Altamura, prevede una strategia di bigliettazione agevolata: acquistando al costo di 6 Euro la Museo Card, ai fruitori sarà garantito l’ingresso nel Museo archeologico nazionale di Altamura tutte le volte che lo desiderano, per un periodo di tempo di sei mesi dal primo accesso.Tale forma di abbonamento darà la possibilità di prendere parte a tutti gli incontri previsti in calendario e a ogni altro evento che il Museo organizzerà nell’arco dei 6 mesi. Diversamente, il costo ordinario del biglietto è di 5 euro per ogni singolo ingresso.

A discutere con l’autore saranno chiamati, di volta in volta, interlocutori differenti appartenenti al mondo culturale locale, associazioni, rappresentanti del mondo giovanile, artisti e amministratori, nell’intento di dare a ciascuna presentazione una forte connotazione identitaria.

A margine di ogni incontro, senza maggiorazioni di prezzo, sono previste due ulteriori attività:

- presentazione di una cantina del territorio da parte di un esperto dell’Associazione Strada dei Vini DOC Castel del Monte con degustazione del vino stesso;

- visita guidata a cura dello staff del Museo alla scoperta dei tesori in esso custoditi.

Di seguito, i dettagli degli incontri. Inizio ore 16.30

Giovedì 11 Aprile 2024 “Come gli Dei” di Vito Antonio Loprieno

Venerdì 19 Aprile 2024 “L’Uomo di Altamura. Epilogo tragico di un lontano antenato” di Giovanni Laera. LabEdizioni

Venerdì 17 maggio 2024 “Apluvia. Il senso dell’acqua” di Dante Marmone

Venerdì 24 maggio 2024 “Siris” di Martino Iannibelli

Venerdì 14 giugno 2024 “A pala e piccone” di Vincenzo A. Scalfari