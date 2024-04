A Palo del Colle il talk “Educhiamoci al digitale”

Proseguono gli appuntamenti alla Biblioteca Giuliani di Palo del Colle, a cura di Asteria Space in collaborazione con il Comune. In programma l'11 aprile il talk "Educhiamoci al Digitale" in cui sarà ospite Ezio Totorizzo, docente e digital strategist. Un incontro che sarà moderato dalla giornalista Alessandra Savino e durante il quale verranno affrontati temi inerenti al mondo digitale, alle sue trasformazioni e, soprattutto, a come approcciarsi ad esso nell'ottica di un corretto utilizzo. Come i giovani possono essere educati al digitale? A questa e tante altre domande il talk si pone di trovare delle risposte passando anche fra le pagine del libro "Un mondo di stories" scritto da Ezio Totorizzo.

Ezio Totorizzo, docente in corsi e master universitari tra cui l'Università degli Studi di Bari . Autore di "Un Mondo di Stories", il primo libro in Italia a parlare del fenomeno delle Storie. Ideatore di progetti social che hanno raggiunto milioni di utenti da Instagram al web. Ha curato strategie digitali per brand e destinazioni turistiche come studioso ed esperto di social network e new media. Relatore per eventi di web marketing e turismo come il TTG e il BTO e startupper in programmi TV come Brain Back Home su MTV.

L'evento è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. Avrà luogo presso la Biblioteca G.M. Giuliani di Palo del Colle (ingresso Via Amerigo Vespucci). Info via mail a info@asteriaspace.it o tel. 3773872180.