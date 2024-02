“Innamorati dell’acqua”, a San Valentino racconti di artisti, artigiani, atleti e docenti nel Palazzo dell'Acquedotto

L'acqua non è solo una risorsa fondamentale per la vita sul Pianeta. È anche fonte d'ispirazione per artisti, materia prima di artigiani e professionisti, elemento naturale di promozione e sviluppo di progetti sociali. E dinanzi all'immensità, alla forza, alla potenza e alla resilienza di questo bene comune, non si può fare altro che innamorarsi. Si chiama proprio “Innamorati dell'acqua” l'evento che Acquedotto Pugliese (AQP) ospiterà il 14 febbraio alle 17.30 nel Palazzo dell’acqua a Bari (via Cognetti, 36). Ingresso libero. Lo spettacolo, scritto e condotto da Alina Liccione, sarà trasmesso anche diretta streaming su TVA, la web tv di Acquedotto Pugliese.

Dopo i saluti della direttrice generale di AQP, Francesca Portincasa, la conduttrice tv dialogherà con l'attore e scrittore barese Dante Marmone, autore del libro “Apluvia – Il senso dell'acqua”, edito da Edizioni Radici Future. Un vero e proprio viaggio a ritroso alla ricerca dell’acqua in Puglia, per comprenderne meglio il valore e la sua imprescindibilità per la vita sulla Terra.

Due i talk che animeranno poi la diretta streaming. Nel primo, dedicato al mondo dell'artigianato, Alina Liccione dialogherà con maestri cartapestai, ceramisti e pasticceri, che trovano nell'acqua l'elemento principe per dare vita alle proprie creazioni. Atleti e docenti animeranno invece il secondo talk per parlare di progetti che guardano al sociale, come quelli a sostegno delle pazienti oncologiche o l'iniziativa rivolta in particolare agli studenti, dal titolo “AQP Urban Art - L'acqua come risorsa”, affinché possano comprendere anche l'importanza di una corretta gestione a zero sprechi.

“Innamorati dell'acqua”, sarà un vero e proprio inno all'amore per l'acqua in tutte le sue forme, un evento che inviterà alla riflessione, con un pizzico di divertimento.