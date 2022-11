''Io sono libertà'' di Valeria Patruno alla Libreria Quintiliano

''Il quartiere Libertà è una periferia incastonata nel centro urbano di Bari. A raccontarlo in prima persona c’è Deborah, che lì è nata e ha deciso di viverci, muovendosi attraverso le strade, le trasformazioni, le brutture e le bellezze di quel luogo senza tenere nessuno per mano. Deborah vive con la madre e la nonna senza sapere chi sia suo padre. Un giorno, grazie ai racconti e agli indizi raccolti, scopre che quest’ultimo non è morto o scomparso, come lei ha sempre creduto, ma è solo partito. Tante ombre si allungano sulla figura dell’uomo e sulla sua vita e tutte pare si proiettino proprio al Libertà. Per conoscere un quartiere bisogna ascoltarlo. Ascoltare la strada, i pettegolezzi dei vicini, la verve dei commercianti, le bugie dei ragazzi all’uscita di scuola, il silenzio degli spazzini e i ricordi degli anziani seduti al sole. Non tutti siamo liberi di scegliere il quartiere dove vivere, ma c’è un rapporto insopprimibile, uno scambio continuo, invisibile e profondo tra noi e l’ambiente in cui viviamo.''



VALERIA PATRUNO

Valeria Patruno è nata a Bari nel 1975. Laureata in Scienze politiche all’Università “Cattolica” di Milano, ha svolto attività di formazione e cooperazione internazionale in Paesi ad alto rischio di violazione dei diritti umani. Attualmente si occupa di cooperazione territoriale europea. Ha pubblicato La macchina per cucire (Giazira Scritture, 2017), Il giallo è un colore neutro (Giazira Scritture, 2019) e Il colore dell’essere (Progedit, 2020).

SABATO 26 NOVEMBRE ORE 18.00

Libreria Quintiliano - Mondi Possibili



Presentazione del libro:

IO SONO LIBERTA' di Valeria Patruno

Scatole Parlanti Edizioni



Valeria Patruno

con

Licia Positò e Rita Ceglie