C'è aria di festa, all’Arena Kismet di Bari 'Itinerance in Jam'

Debutto internazionale all’Arena Kismet di Bari per Itinerance in Jam, performance che unisce danza e musica, nel nuovo appuntamento della rassegna ‘C’è aria di festa 2023’, con la direzione artistica di Teresa Ludovico per Teatri di Bari. Lunedì 17 luglio alle ore 21 è in programma il nuovo spettacolo che ci riporta alla New Orleans degli anni ’50, l’epoca dei ‘jam’, dove l’incontro casuale tra ‘anime irrequiete’ dà vita a grandi universi artistici.

Il progetto – prodotto da Compagnia Ezio Schiavulli, Associazione Culturale RiESCo e Association Express Forma - vuole sottolineare il senso dell’estemporaneo e dell’ignoto tra artisti – un ballerino e due musicisti - che non si conoscevano e che, non appena si sono incontrati, hanno avviato un processo creativo che lascia pieno spazio all’improvvisazione.

Nella performance le coreografie di Ezio Schiavulli sono accompagnate sul palcoscenico dal canto di Donato Manco e dalle composizioni musicali di Gaio Ariani. Un trio tutto pugliese che ha riprodotto così il meccanismo delle jam, che tanto hanno dato al mondo della musica grazie alla loro carica creativa.

Tutti gli appuntamenti di ‘C’è aria di festa 2023’ per il progetto Le due Bari 2023 sono gratuiti e ad accesso libero, con prenotazione consigliata al numero 335 805 22 11 o via mail a botteghino@teatrokismet,it.

Il progetto è realizzato con la collaborazione di Fondazione SAT, Teatro Kismet, Associazione culturale RiESCo, Associazione culturale Trento spettacoli, Alternativa Srl, Compagnia EZ3 Ezio Schiavulli, Reggimento Carri Teatro, Cooperativa A.L.I.C.E, Compagnia Malalingua, House Bembè Arti Performative e Un Clown per Amico APS. Per info: 3358052211 –botteghino@teatrokismet.it.

La rassegna rientra nella programmazione del progetto LE DUE BARI 2023, promosso dal Comune di Bari e finanziato dal POC- Programma Operativo Complementare Metro 2014-2020. Il programma completo su www.leduebari.it.