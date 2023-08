GIOVEDI 17 AGOSTO Visita guidata con itinerario degli INNAMORATI: sarà possibile vedere angoli della città vecchia dove è prevalso L'AMORE come L'ARCO DEGLI INNAMORATI , IL BALCONE DEGLI INNAMORATI, LA PIAZZA DEGLI INNAMORATI, IL VICOLO DEL BACIO dove le coppie si daranno un BACIO sotto l'EDICOLA DI SANTA LUCIA e tanti altri angoli stupendi di Bari vecchia. Durante la passeggiata saranno narrate POESIE IN VERNACOLO BARESE DEDICATE ALL'AMORE. La partenza è prevista per le ore 18,30 da piazza ODEGITRIA CATTEDRALE PER PRENOTAZIONI ACLI DALFINO TEL 080 5210355.