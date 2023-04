Jennifer Gentle in concerto all'ex Macello

Si torna con i grandi concerti al Macello! Nella splendida serata di ponte festivo di lunedì 24 aprile dalle ore 21:00, ritornano i live nella Sala Mediterraneo dell'Ex Macello di Putignano con una band tra le più influenti e iconiche della psichedelia a livello nazionale: i Jennifer Gentle!

JENNIFER GENTLE

(psych - Padova)

I Jennifer Gentle sono forse una delle più bizzarre e improbabili rock band italiane di sempre, tanto da divenire nel 2004 il primo gruppo tricolore ad essere messo sotto contratto dalla leggendaria etichetta americana Sub Pop (Nirvana, Soundgarden, Mudhoney e Shins). Negli anni hanno collezionato una lunga quanto eterogenea lista di fan (comprendente nomi come Graham Coxon , Jarvis Cocker, Julian Cope, Mars Volta e membri di Architecture in Helsinki e Dandy Warhols) che li ha trasformati in una delle formazioni indie italiane più conosciute all’estero.

Nel 2013 Marco Fasolo lancia il progetto di studio Universal Daughters, con il quale pubblica l’album Why hast Thou forsaken me, raccolta di cover appartenenti alla tradizione anglo-americana e interpretate da un cast internazionale nel quale tra gli altri appaiono Jarvis Cocker, Chris Robinson dei Black Crowes, Alan Vega, Verdena, Mark Arm dei Mudhoney e Gavin Friday.

Nel 2019 esce per Tempesta Dischi il settimo LP della band capitanata da Marco Fasolo. Intitolato semplicemente Jennifer Gentle e composto da 17 brani per sessanta minuti di musica, si tratta del disco di gran lunga più completo ed insieme accessibile realizzato da Fasolo (il quale, dopo le collaborazioni con Verdena e Bud Spencer Blues Explosion, di recente ha prodotto l’album d’esordio degli I Hate My Village).

GUARDA I VIDEO

'Guilty': https://youtu.be/9Lsx6CYxc7A

'I Do Dream You': https://youtu.be/lZ9v-lsZUHw

ASCOLTA su Spotify: https://spoti.fi/3zABwob

aftershow: music selection by Bolscevijk Molotovskij from Quarters solo su Radio JP & Chiara Longo

h 21:45 | Jennifer Gentle in concerto

h 23:15 | Bolscevijk Molotovskij & Chiara Longo music selection

TICKET 5 euro + dp su VIVATICKET:

https://www.vivaticket.com/it/ticket/jennifer-gentle-in-concerto/205829

Biglietti disponibili e acquistabili anche presso l'Ex Macello, Coopera e Birreria Oi!

Quadro sarà aperto per la cena (prenotazioni 351.5222939)

IL MACELLO

Laboratorio Urbano di Putignano

Via S. Caterina da Siena

