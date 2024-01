Nell'Auditorium “Nino Rota”di Bari “JFK – A Jam Opera”, nella ricorrenza dei sessant’anni dalla scomparsa di John Fitzgerald Kennedy

Venerdi 12 Gennaio 2024, alle ore 20,00 nell’Auditorium Nino Rota del Conservatorio di Bari, la Scuola di Jazz rappresenterà – in un evento che vedrà uniti docenti e studenti in un progetto musicale speciale – “JFK – A JAM OPERA”, nella ricorrenza dei sessant’anni dalla scomparsa di John Fitzgerald Kennedy.

John Fitzgerald Kennedy, il più amato presidente degli Stati Uniti che la storia ricordi, fu assassinato il 22 novembre del 1963, sessant'anni fa. Il "ciclone" Kennedy fu l'inizio del tramonto di un America Wasp (bianca, anglosassone e protestante). La figura di JFK non è importante solo di per sè, ma anche per ciò che la collega al contesto storico, politico e sociale dell'America degli anni '60, e ancor di più alla conseguente “era della controcultura” che prese essenzialmente il via con il suo assassinio e terminò con la fine del coinvolgimento militare statunitense nel sud est asiatico.







INTERPRETI

Giovanna Montecalvo voce

Roberto Ottaviano sax alto e soprano

Flavio Davanzo tromba

Fabrizio Savino, Vito Andrea Morra chitarre

Cettina Donato, Nico Marziliano, Livio Minafra, Vito Di Modugno piano, piano elettrico, hammond

Maurizio Quintavalle contrabbasso

Giuseppe Berlen batteria e percussioni

Ugo Sbisà testi

Michele Capriati flauto

Christian Ciciriello sax alto

Vincenzo Marinelli sax tenore

Gaetano Flora sax tenore

Josh Urbani sax baritono



La partecipazione all’evento è gratuita.