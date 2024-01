A Bari apre il quinto punto vendita Joe Zampetti: al via il grande party inaugurale tra musica e animazione

Bari si prepara a festeggiare l’arrivo del quinto punto vendita Joe Zampetti, un traguardo entusiasmante per il gruppo DMO Pet Care / Megamark. Giovedì 1 Febbraio alle 18:00 a Largo 2 Giugno 6/7 si apriranno le porte di questo nuovo e attesissimo punto vendita, segnando un’ulteriore espansione del marchio nella vivace città di Bari. Il nuovo punto vendita offrirà una vasta gamma di prodotti in esclusiva, progettati per soddisfare ogni esigenza dei nostri amici a quattro zampe e dei loro petlovers.

Durante il grande party inaugurale troverete animazione a cura di Radio Ciccio Riccio e per i più piccoli ci sarà un truccambimbi e un ritrattista che regalerà ritratti realizzati al momento a chiunque attivi la FidoCard (gratuita). Gli amanti degli animali sono invitati a portare con sé i loro “musetti pelosi” per partecipare a questa festa di apertura speciale.

Il 2024 si preannuncia come un anno di grandi sviluppi per Joe Zampetti, con una seconda inaugurazione prevista nel secondo semestre in una nuova città pugliese.

