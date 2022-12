L’orchestra sinfonica di Bari torna a Polignano per il concerto di natale

Si terrà giovedì 22 dicembre nella Chiesa Matrice di Polignano a Mare il concerto natalizio dell’Orchestra Sinfonica (ICO) della Città Metropolitana di Bari.



L’istituzione barese è in tour dallo scorso 12 dicembre con un concerto pensato ad hoc per le festività e che prevede i brani contenuti nel disco “Natale”, fresco di stampa, realizzato dall’ICO di Bari per l’etichetta discografica Digressione Music.



In programma A dream before Christmas, adattamento di Vittorio Pasquale del celebre Canto di Natale di Charles Dickens, affidato alla voce di Maurizio Pellegrini e brani della tradizione natalizia cantati dal tenore Cataldo Caputo. In conclusione una suite sinfonica che lega Tu scendi dalle stelle alla nostra tradizione popolare con Sanda Necole va pe mare.



Tutte le composizioni originali e gli arrangiamenti sono di Vittorio Pasquale.



Dirige l’orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari il suo Direttore Artistico Vito Clemente.



Appuntamento giovedì 22 dicembre alle 20.30 in Chiesa Matrice S. Maria Assunta a Polignano a Mare.



Ingresso gratuito





Interverranno il Sindaco Vito Carrieri e l’Assessore alla Cultura Priscilla Raguso.