L'oro della commedia italiana in scena all'Abeliano

L'oro della commedia: monologo scritto, diretto e interpretato da Flavio Albanese con la collaborazione artistica di Marinella Anaclerio.

Un percorso a ritroso nel tempo inseguendo la storia della commedia italiana, dai cartoni animati e dal varietà del Novecento fino alla Commedia dell'Arte.

Attraverso un viaggio del quale il pubblico è spesso direttamente protagonista, si scopre un mondo teatrale fatto di attori, autori, macchinisti, costumisti, impresari e suggeritori che hanno segnato una parte della storia della cultura italiana.



Facendo salti a ritroso nel tempo, Flavio Albanese analizza per ogni secolo uno stile e un attore in particolare: il Novecento è dedicato al Varietà e a Petrolini, l'Ottocento è il secolo delle famiglie napoletane, a cominciare da Antonio Petito, famosissimo Pulcinella, fino a Eduardo, il Settecento è il secolo di Goldoni e della sua riforma infine il Seicento, con la Commedia dell'Arte, permette di scoprire abitudini e tecniche di commedianti come Francesco Andreini (il famoso Capitan Spaventa) e di raccontare il mondo delle maschere e delle compagnie di comici.