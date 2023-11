'La bellezza del dono, la Musica: atto d’amore e di generosità' all'AncheCinema di Bari

Martedì 28 novembre dalle ore 10:30 all’AncheCinema (Corso Italia, 112 – Bari) si terrà l’evento dal titolo “La bellezza del dono – La Musica: atto d’amore e generosità”, durante il quale FPM – Fondazione Pugliesi per la Musica Ets presenterà alla cittadinanza e alla stampa il suo primo anno di attività e le progettualità 2024.

Nel “Giving Tuesday”, la giornata mondiale dedicata al dono, alla generosità e alla solidarietà, a un anno dalla sua fondazione, FPM – Ets vuole raccontarsi e raccontare il proprio ruolo all’interno del variegato mondo del Terzo Settore pugliese.

L’evento si aprirà con una conferenza stampa durante la quale saranno presentati i risultati delle attività filantropiche, di ricerca, concertistica ed editoriale del decorso anno e la progettualità per il 2024.

A seguire, un ampio spazio di approfondimento sulle tematiche dei complessi ambiti di intervento di altre organizzazioni del Terzo Settore circa i progetti di collaborazione già attuati e quelli futuri.

La FPM Fondazione Pugliesi per la Musica – Ente Filantropico del Terzo settore, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dal 3 ottobre 2022 (Iscr. RUNTS n. 42652) – è una fondazione di natura privatistica che mira, tra l'altro, a promuovere lo studio e la ricerca sugli autori pugliesi finora poco conosciuti, nonostante la fama dagli stessi riscossa in vita, nonché a favorire l’avvicinamento delle giovani generazioni di musicisti a questi artisti. I “Pugliesi per la Musica” sono quei Pugliesi – per progenie, nascita, residenza e domicilio – che amano la Musica di ogni genere e che, con animo filantropico, intendono concretamente supportare, tramite la Fondazione, le iniziative culturali svolte dai musicisti, dagli studiosi ed operatori musicali e coreutici che intendono percorrere le tappe della professione portando alto il nome della Puglia e dei musicisti pugliesi, nel Mondo.

LA BELLEZZA DEL DONO

La Musica: atto d’amore e di generosità

28 novembre 2023 – ore 10:30 – AncheCinema

Corso Italia, 112 - Bari

PROGRAMMA

ore 10:30 – Apertura lavori e saluti istituzionali

ore 11:00 - dott. Costantino Mastrorilli - presidente FPM Fondazione Pugliesi per la Musica - Ets

"Illustrazione scopi sociali, attività 2023 e progettualità future"

ore 11:30 - Notaio avv.to Chiarastella Massari

“Il concetto di donazione verso terzi, enti e fondazioni: normativa di riferimento e strumenti contrattuali”

ore 12:00 – dott. Claudio Boccia - Counselor e psicologo del benessere | Presidente ASPIC Bari e AILPU Roma

“Riflessioni sull'atto della donazione – Donare la bellezza”.

ore 13:00 - LUNCH BREAK

ore 14:00 – Brevi Testimonianze di importanti fondazioni e/o enti del Terzo Settore

ore 14:45 - Orazio Santoro - Consulente finanziario indipendente

“La gestione della tesoreria della fondazione nell'ottica di valorizzazione delle liquidità e presidio del rischio finanziario, strumenti Esg e caratteristiche gestionali di portafogli escrow”

ore 15:15 - M° Nicola Petruzzella

“Musica a stampa: dal manoscritto all’edizione critica”

ore 15:45 - Angelo Ginex - Avvocato e Family Officer

“Strumenti al servizio della filantropia strategica: fondazione, trust e donor advised fund”

ore 16:15 - Tavola rotonda tra gli intervenuti e confronto con gli esperti