“Diritti alla pace”, all’Urban center l’installazione ludico-artistica “La città è visibile”

Nell’ambito del programma di contrasto alla povertà educativa “Diritti alla Pace”, promosso dall’assessorato comunale al Welfare e realizzato dalla Biblioteca dei Ragazzi[e] in occasione del 20 novembre, data in cui ricorre la ratifica della Convenzione internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza ONU, sabato 18 novembre, dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, l’Urban center (via de Bellis) ospiterà una speciale installazione per i più piccoli, “La città è visibile”.

Si tratta di un’installazione ludico-artistica interattiva ispirata alle “Città Invisibili” di Italo Calvino grazie alla quale bambini e adulti potranno costruire una città immaginaria ma possibile, simbolo di accoglienza, di una comunità inclusiva che si reinventa e si prende cura di sé.

Nel pomeriggio, sempre negli spazi dell’Urban center, in programma anche letture ad alta voce sul tema dei diritti e un reading a cura di Roberto Petruzzelli su brani tratti da “Marcovaldo” di Italo Calvino.

Per partecipare all’evento è necessario prenotarsi inviando una mail a dirittibiblioteca@gmail.com.