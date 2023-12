La festa di Babbo Natale

Domenica 3 dicembre dalle ore 17.00, a WSpace arrivano Babbo Natale e tutti i suoi amici per dare inizio alla stagione delle feste e degli appuntamenti natalizi a Bari.



Un pomeriggio dedicato a tutte le famiglie e agli adulti che non anno smesso di sognare e farsi emozionare dalla magia del Natale. Come ogni anno in Piazza del Sole a Poggiofranco, WSpace ospita Babbo Natale, Mamma Natalina, i piccoli Elfi e tutti i loro amici per inaugurare la stagione delle feste natalizie.



Un’occasione speciale per permettere a tutti i bimbi di consegnare la propria letterina a Babbo Natale e sognare ad occhi aperti di vivere per qualche ora in un villaggio incantato. Le sorprese certo non mancheranno con il mago Arolf e il Grinch, ospite speciale, a cui ogni bimbo potrà insegnare ad amare il Natale.



L’evento è gratuito ed aperto a tutti. In caso di forte maltempo tutte le attività si svolgeranno all’interno della struttura di WSpace.