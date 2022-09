Al Teatro Kismet in scena lo spettacolo 'La Festa d’Ognissanti'

Sabato 10 settembre, ore 19:00, il Teatro Kismet ospiterà La Festa d’Ognissanti, spettacolo vincitore del Festival Teatri del Sacro 2017, scritto e diretto da Marco Grossi, interpretato da Antonella Civale, Marianna de Pinto, Carmen De Sandi, Giuseppe Pascucci, Giuseppe Pestillo, Enzo Toma, William Volpicella, accompagnatori sono Marcella Bellifemine, Lara de Pasquale, Antonio Filicaia e Rossana Ventura, le scene e le luci sono firmate rispettivamente da Riccardo Mastrapasqua e Claudio de Robertis.

Lo spettacolo itinerante che vede l’accompagnamento musicale del gruppo bandistico Bassa Musica, si svolgerà all’aperto negli spazi del Teatro Kismet (ingresso gratuito: info e prenotazioni 3358052211 - botteghino@teatrokismet.it ) ed è parte del cartellone di C’è aria di festa progetto del TRIC Teatri di Bari finanziato dal Comune di Bari nell'ambito dell'Avviso pubblico Le Due Bari, accordo di programma MIC.

Nella serata del 10 settembre la compagnia Malalingua si interrogherà, insieme al pubblico, su chi sono per noi i Santi, su cosa rappresentano per noi oggi e cosa sappiamo delle loro storie. Dall’indagine su questi interrogativi nasce infatti La Festa d’Ognissanti, uno spettacolo itinerante e interattivo dedicato alle vicissitudini laiche di uomini e di donne grandiosi nella loro semplicità, punti di riferimento e modelli da conoscere, studiare e seguire.

Tra sacro e profano, ironico e appassionato, nel contesto di una festa paesana, annunciati da un improbabile banditore, i Santi irromperanno in scena sul loro carrozzone agghindato di luminarie, accompagnati dal suono di una fanfara. Consapevoli dell’importanza del marketing e della comunicazione in una società in continua evoluzione, verranno a promuoversi, a promuovere il loro ricordo, a raccontarci le loro storie, la loro versione dei fatti. Con ironia e trasporto si sveleranno agli spettatori chiedendo in cambio solo la luce flebile ed eterna di una candela.

Durante la serata gli spettatori saranno chiamati a raccolta per un primo momento introduttivo per poi raggiungere, secondo le indicazioni di una mappa descrittiva di luoghi e orari, le singole postazioni dei Santi e ascoltare dunque le loro storie. Sarà altresì possibile fermarsi presso un punto di ristoro a cura di Slow Food dove degustare vini locali e pietanze legate alle tradizioni dei santi del territorio, preparate sul momento, in un vero e proprio Show Cooking in diretta.

La Festa d’Ognissanti è una produzione Malalingua, compagnia fondata nel 2014 da Marianna de Pinto e Marco Grossi, attori e drammaturghi diplomati all’Accademia d’Arte drammatica Silvio d’Amico. Si occupa di formazione, produzione e distribuzione di spettacoli teatrali, organizzando rassegne ed eventi con una particolare attenzione alla drammaturgia contemporanea.

