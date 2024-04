La “Historia do samba” per la Seven Arts

Sabato 13 aprile, alle 19,00, presso l'auditorium della Casa del Mutilato di Bari, al Largo Fraccacreta, i “Concerti di Primavera” tornano con un nuovo accattivante evento.

Per una sera, la rassegna, organizzata dalla Seven Arts, si allontananerà dai consueti sentieri musicali classici, che l'hanno sin qui caratterizzata, e presenterà un eccezionale evento, dedicato alla musica brasiliana, con la raffinata voce di Francesca Leone e la chitarra di Guido Di Leone.

Francesca Leone e Guido Di Leone rappresentano un sodalizio artistico tra i più riusciti ed apprezzati, non solo in Italia, nell’ambito del jazz e della musica brasiliana, che interpretano con tecnica e gusto impareggiabili.



Come spiega la Direttrice Artistica, Prof.ssa Marilena Liso, “il concerto di sabato, in cui avremo l'onore di ospitare questi due straordinari artisti, non rappresenterà una eccezione per i nostri cartelloni; la Seven Arts, infatti, conta di aprirsi sempre più ad esperienze artistiche che vadano oltre i confini della musica classica e, anche nelle prossime rassegne, non mancherà spazio per generi musicali diversi ma altrettanto importanti ed interessanti, siano essi il jazz o la musica elettronica”.