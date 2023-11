Sabato 18 novembre alle ore 16 presso l’hotel e centro culturale Imago Plus (via Altamura 26, Bari) si terrà l’appuntamento “La luna non sa cosa si perde” con Luca Musacchio, libraio e ideatore dell’evento, e Mervit Nesnas, prima violinista del teatro Petruzzelli. È possibile evocare e dare forma al paesaggio lunare senza esserci mai stati? La prima parte dell’incontro sarà un laboratorio gratuito per bambini e bambine dai 7 ai 10 anni, con cui parleremo di quanto sia importante saper osservare ciò che ci circonda e scoprire come alcune immagini ordinarie possono evocare mondi fantasiosi? Con un approccio dialogico analizzeremo una composizione di immagini, storie e simboli per dare risalto alle qualità osservative e immaginative di ognuno e ognuna.



Alle ore 18 queste suggestioni diventeranno un’esperienza sonora grazie alla musicista di origini austro-persiane Mervit Nesnas, che suonerà alcuni brani per violino solo con cui evocheremo un immaginario lunare. Cercheremo di immaginare che suono ha un allunaggio e che voce ha la luna.



Il laboratorio fa parte della rassegna “Alleanza”, un ciclo di incontri realizzato da Imago Plus per promuovere una nuova ecologia delle idee e delle persone, finanziato dal programma “Un negozio non è solo un negozio” promosso dall’Assessorato alle Politiche del Lavoro, e Sviluppo Economico del Comune di Bari.



Evento gratuito su prenotazione



WhatsApp +39 3388993223