La Nato e la Rrussia prima e dopo l'invasione dell'Ucraina

Il Centro interdipartimentale di Ricerche sulla Pace (CIRP) dell'Università di Bari e la Sezione di Bari dell'Unione Scienziati Per Il Disarmo (USPID) propongono un dibattito su "La NATO e la Russia prima e dopo l'invasione dell'Ucraina"



Dopo i saluti istituzionali della Rete delle Universita' per la Pace e dell'Unione Scienziati per il Disarmo che hanno concesso il loro patrocinio, e' previsto l'intervento del dott. Marco de Andreis (Membro del Consiglio Scientifico dell'USPID)



Abstract: "

Ci sono stati tempi molto, molto più duri per la NATO nella sua competizione militare con la Russia. Basta tornare agli anni

ottanta del secolo scorso, alla vigilia della dissoluzione del blocco sovietico, per rendersene conto. Mosca aveva allora le capacità per attaccare l'Occidente – anche se non l'intenzione, specialmente dopo l'avvento al potere di Mikhail Gorbaciov, nel 1985. Ammesso che oggi ne abbia l'intenzione, ne ha le capacità? La sicurezza europea oltre l'Ucraina."



