Torna la notte dei fornai,a Toritto musica, tradizione e spettacolo del fuoco

COMUNICATO NOTTE DEI FORNAI

Torna la notte più emozionante del Natale Torittese! La notte dei Fornai . A partire dalle ore 18.00 il 23 Dicembre 2023 in Piazza Aldo Moro, un ricco programma di eventi allieterà la magica notte dell’antivigilia torittese ,con una rievocazione storica esclusiva della comunità, rientrante tra i rituali legati al fuoco della Regione Puglia. Cantori e suonatori popolari rievocheranno la “questua” nella notte tra il 23 e 24 Dicembre al fatidico grido di “faciscitë u ciulatiddë o fërnarë” “fate il tarallo per i fornai” accompagnato da canti, stornelli e musiche popolari in vernacolo Torittese.

Un ricco programma di eventi allieterà la serata già a partire dalle ore 18.00, con l'accensione del falò cittadino in Piazza A. Moro e spettacolo del fuoco alle ore 18.30 a cura dell’associazione Menti Ardenti ; a seguire e in attesa dell'arrivo dei fornai previsto per le 20.30, concerto a cura del coro UTET(Università della terza età di Toritto). Dopo l’esibizione dei fornai concerto Gospell a cura del gruppo Joyful Gospell Chourus . Mercatini natalizi, degustazioni di prodotti tipici locali ,vin brulè , percorso dei presepi e tanta atmosfera natalizia faranno da cornice all’intera serata .

“La tradizionale notte dei fornai, molto sentita nella nostra comunità, rievoca la "questua" dei "fornai", che al "grido" e richiamo degli stessi, accompagnati da musiche e stornelli in dialetto torittese, invitano le massaie a infornare pane ed altri dolci presso i propri forni, con l'invito a lasciare qualcosa per i meno abbienti e i più poveri della nostra Comunità .

Oggi, la tradizione, è ancora molto sentita e per il valore storico, culturale e folkloristico è bene immateriale della nostra comunità , rientrando tra gli eventi dei rituali legati al fuoco della Regione Puglia, richiamando moltissimi visitatori .

Per l'occasione, la Pro Loco Toritto-Quasano, manderà in diretta sulla piattaforma Facebook l'evento e invita parenti e amici che hanno i propri cari fuori Toritto per diverse ragioni, a registrarsi sulla pagina Facebook della Pro Loco al seguente link:



Per l’occasione, sarà possibile effettuare lo scambio di auguri con i molti migrati torittesi sia in diretta che mediante messaggi video che la pro loco proietterà durante la serata.