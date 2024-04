La Rhomanife band in concerto alla Fiera di San Giorgio a Gravina in Puglia

Gli ormai noti Rhomanife non si conformano alla scia musicale decadente e continuano a diffondere il messaggio d'amore attraverso la musica reggae, eventi live e le nuove produzioni audio e video. ''I'll Sing Forever'', il nuovo brano 2024 dei Rhomanife, pubblicato in digitale su tutti i digital store musicali mondiali, verrà presentato dal vivo con la band giovedì 18 aprile dalle ore 21,00, alla Fiera di San Giorgio a Gravina in Puglia. Il concerto live dei Rhomanife è coinvolgente e con le sue sonorità gospel, crea un groove spirituale che ti trascinerà in una dimensione di pace ed armonia, un concentrato di vibrazioni buone e positive. Suoneranno con amore e con maestria : Gianni Rhomanife (voce) e Pino Rhomanife (basso), Francesco Bartoli (batteria), Carlo Ragno (chitarra), De Leo Filomena e Antonella Lacasella (cori), Nicola Covelli percussioni, Gianni Loporcaro (master audio) Presto comunicheremo altre date del tour 2024. Ascolta e segui sui social e dal vivo i Rhomanife, con un nuovo spettacolo e nuova musica, sono unici, diffondono il messaggio d'amore.



Spotify : https://open.spotify.com/track/6G6uVTVNPFN5QULsddlrFP?si=056f114848c948b9

Youtube : https://youtu.be/GtFqj9JVQlg?si=XhnuMyHZKgzDyGEN



Rhomanife, prossimi concerti live:

giovedì 18 aprile Gravina in Puglia.



mercoledì 1 maggio Bari