'La signora del martedì' con Giuliana De Sio e Alessandro Haber a Bitonto

Una donna misteriosa si reca ogni martedì in una pensione a Lisbona per prendersi l’amore ad ore. Lui, è un gigolò in disarmo che l’accoglie in una ripetizione ciclica di solitudini a confronto, di esclusi che si incontrano e forse compensano, ma che resistono in una società qui duramente raccontata nei suoi costumi e contraddizioni. Dal romanzo di Massimo Carlotto, scrittore noto per i suoi noir, torna dal 3 aprile in Puglia La signora del martedì, con Giuliana De Sio e Alessandro Haber, per la regia di Pierpaolo Sepe, con Paolo Sassanelli, Riccardo Festa e Paolo Persi, produzione Gli Ipocriti Melina Balsamo / Goldenart Production / Teatro della Toscana. Mercoledì 3 aprile a Cerignola-Teatro Roma, venerdì 6 a Lecce-Teatro Apollo, sabato 6 aprile a Bitonto-Teatro Traetta, domenica 7 a San Severo-Teatro Verdi, sempre alle 21, gli spettacoli sono organizzati nell’ambito delle stagioni organizzate dai Comuni di Cerignola, Lecce, Bitonto, San Severo in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

La signora arriva, saluta, mette il denaro sul comodino, si spoglia, piega ordinatamente i vestiti e s’infila a letto dopo aver verificato la pulizia delle lenzuola.

Lui, Bonamente Fanzago è rimasto con quest’unica cliente: la signora del martedì.

