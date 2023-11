La sindrome dell’altrove, presentazione del disco – musiche di Stefano Del Sole

Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Venerdì 15 dicembre 2023 alle ore 21.00 nella Sala Etrusca di Palazzo Pesce sono protagoniste le musiche originali dello Stefano Del Sole Trio, formato da Stefano Del Sole al vibrafono e malletSTATION, Viz Maurogiovanni al basso elettrico e Fabio Accardi alla batteria.



Un concerto in Puglia per ascoltare una formazione giovane che nasce nel marzo del 2023 grazie alla tenacia di Stefano Del Sole e alla sua concreta volontà di unire e mettere a confronto realtà musicali differenti eppure tutte inevitabilmente convergenti verso un solo stile: il jazz. Il trio, che ha visto lo scorso ottobre uscire per la Angapp Music il suo primo disco ispirato al tema del viaggio e dal titolo “Wanderlust – La Sindrome dell’ Altrove”, porterà il pubblico in sala attraverso i brani composti da Del Sole: i suoni digitali della sua malletSTATION – un controller midi che riproduce le caratteristiche fisiche del vibrafono – si integrano con la sezione ritmica prettamente acustica. Gli arrangiamenti curati dal trio si intrecceranno anche ad alcuni brani del repertorio latin jazz, per un programma dalle sonorità inattese e suggestive.