La solitudine del pianista, presentazione del libro di Domenico Capotorto

Domenica 14 aprile 2024 alle ore 19.00 la Sala Etrusca di Palazzo Pesce, in collaborazione con la Libreria Culture Club, accoglie lo scrittore e musicista Domenico Capotorto, che parlerà del suo libro “La solitudine del pianista” insieme alla musicologa e giornalista Fiorella Sassanelli.



Un evento in Puglia per conoscere più da vicino il terzo romanzo di Capotorto, edito da le giraffe di Robin Edizioni, che abbandona qui il genere giallo per raccontare l’appassionante storia di un pianista e un soprano: Arturo Monacelli, pianista di fama mondiale, ritorna a Venezia per presentare il recital di un suo allievo, ma non riesce a non rievocare la sua solitudine di studente, una solitudine in cui c’era spazio solo per la sua musica, una solitudine che lo ha portato al successo ma, in cambio, gli ha fatto perdere tutti gli affetti e l’amore della sua gioventù: Maria Lascal.



Affiancato dalla guida sensibile e colta di Fiorella Sassanelli, Domenico Capotorto trasporterà il pubblico dietro le quinte della musica classica, facendolo entrare nel mondo degli artisti, vivendo i loro sforzi e sacrifici, e rendendo sempre più irrefrenabile la voglia di ascoltare i brani e le opere citate tra le pagine. E che rivivranno nella sala del palazzo nobiliare grazie alla voce del mezzosoprano Margherita Rotondi, accompagnata al pianoforte proprio da Capotorto, pianista concertista, artista eclettico che ha studiato jazz e suonato rock, pop e blues band, collaborazioni con diversi registi cinematografici, una carriera da solista con orchestra e in diverse formazioni di musica da camera in Italia, Francia, Germania, Stati Uniti e Giappone, e attualmente docente di Pianoforte al Conservatorio Piccinni di Bari.