Gianluca Guidi e Gianpiero Ingrassia in 'La strana coppia' a Corato

Nell’ambito delle stagioni teatrali del Comune di Canosa e del Comune di Corato col Teatro Pubblico Pugliese, in arrivo la prossima settimana la commedia di Neil Simon La strana coppia, interpretato dalla coppia di figli d’arte, Gianluca Guidi e Gianpiero Ingrassia.

Il 12 dicembre a Canosa-Teatro Lembo e il 13 dicembre a Corato-Teatro Comunale con loro in scena anche Giuseppe Cantore, Riccardo Graziosi, Rosario Petix, Simone Repetto, Claudia Tosoni, Shaen Barletta, nella traduzione, adattamento e regia di Gianluca Guidi.

La Strana Coppia, è un esempio come Neil Simon, il più geniale e prolifico autore del teatro comico della seconda metà del ‘900, riesca sempre a trovare quel pizzico di simpatica follia nella vita di tutti i giorni. Si narra la difficile e complicata convivenza tra due uomini dalle personalità diametralmente opposte. Felix e Oscar accomunati da un divorzio alle spalle decidono di andare a vivere insieme in un appartamento situato in uno dei tanti grattacieli di New York, sulla Riverside Drive. Questo incontro - scontro quotidiano darà vita a continue ed esilaranti gag garantendo sicuro divertimento nella versione teatrale proposta e interpretata da l’ “inedita” coppia Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia. A Oscar che gli propone di continuare a vedersi insieme agli altri amici per il solito pokerino, malgrado le ultime clamorose litigate, Felix risponde di non aver chiuso affatto con il poker, perché i matrimoni vanno e vengono, ma la partita è come lo show: deve continuare.

