La vela, Festa d'Estate

Nell'ambito dell'evento Festa d'Estate, l'Associazione Arti Sinespazio 3.0 presenta:



“La Vela”

Performance finale del laboratorio di movimento

condotto da Carmen De Sandi

a cura dell'Associazione Arti Sinespazio 3.0 in collaborazione con la Fondazione EPASSS

Live music a cura di Giuseppe Pascucci

Scenografie di Angela Favia



La terra in cui siamo nati è caratterizzata dalla presenza imperante del mare, luogo dal quale e attraverso il quale l’umanità ha costruito reti di relazioni secolari, fili fatti di cultura e sapere, cristallizzati nella conoscenza di chi vive il mare e di chi coltiva la terra.

La performance è costruita sull’incontro delle culture e dei popoli che hanno abitato e attraversato la Puglia, il loro lavoro e la convivenza, lo scambiarsi i panni e ragionare per costruire un futuro, ha reso alcune delle nostre comunità uniche per la capacità di integrazione e adattamento, rendendo il nostro territorio tra i più visitati e ambiti al mondo, non solo per le caratteristiche geografiche ma anche per il modo di vivere.



Lo spettacolo è una celebrazione degli aspetti più virtuosi dello stile di vita pugliese - della cura del territorio e delle relazioni umane - e delle figure meno in vista ma fondamentali nella nostra esistenza quotidiana.



Ingresso gratuito con prenotazione:

Whatsapp +39 347 805 1226 - email: artisinespazio3.0@gmail.com



Evento sostenuto dal Comune di Bari - Bando pubblico Pon Metro 2014 - 20202 - Progetto BA 3.3.1.G " URBIS" Progetto NESTOS