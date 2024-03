Al Laboratorio PAzZo COmico un'esperienza unica e divertente per scoprire il lato comico della vita!

Prenotazioni su whatsapp al 3393808427

Laboratorio PAzZo COmico

Date: 22 marzo 2024

Time: 21



''Ciao amici! Benvenuti al Laboratorio PAzZo COmico! Un evento divertente e creativo che ti farà scoprire il lato comico della vita. Unisciti a noi per una giornata piena di risate e divertimento. Non perdere l'opportunità di rilassarti e divertirti con nuovi amici. Ti aspettiamo numerosi al nostro indirizzo in Via Giuseppe de Nittis, 42. Non mancare!''