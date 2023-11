"Storytelling di un'idea", al via il laboratorio nell'ambito del progetto Cantieri Spaziali

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Il 14 e 15 Novembre e il 21 e 22 Novembre 2023 dalle 15:00 alle 19:00, il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola, nell’ambito del progetto Cantieri Spaziali, propone il corso: “Lo storytelling di un’idea”. L’incontro è previsto nella Sala San Giuseppe dell’Istituto Salesiano SS.Mo Redentore in via Martiri D’Otranto 65, a Bari.



La formazione è affidata a Gian Marco De Francisco, architetto e fumettista tarantino. De Francisco è fondatore e presidente dell’associazione culturale “Studio iltratto.com”, ente di formazione privato nel campo della modellazione tridimensionale, della comunicazione e illustrazione digitale, e gestore del campus formativo “Grafite Scuola di Fumetto, Disegno e Illustrazione”.

L’obiettivo del percorso è quello di fornire ai partecipanti gli strumenti per curare l’incipit della narrazione di una campagna di comunicazione da utilizzare per una propria attività o in qualità di operatore all’interno di Agenzie Pubblicitarie e di Comunicazione.

La didattica sarà incentrata sulla parte visiva delle campagne, con l’obiettivo di riuscire a tradurre in termini visivi l’idea di partenza definendo la veste grafica e lo stile generale del prodotto commerciale e/o tematica sociale e le soluzioni visive possibili.



Competenze acquisite durante il percorso:

§ progettazione di un annuncio comunicativo;

§ capacità di sintesi e di invenzione visiva, per tradurre la premessa iniziale in forma originale e coerente con la parte scritta da un copywriter;

§ capacità di trasformare i concetti in immagini, per dare forma e forza ai contenuti del messaggio qualunque sia la sua natura (visual, post, evento);

§ saper lavorare con il valore evocativo e simbolico della narrazione per immagini.

Il relatore guiderà i partecipanti ad affrontare la necessità di comunicare tematiche sociali care ad alcune tipologia di enti del Terzo settore, quali l’inclusione e l’accoglienza.

Incontri, date e tematiche (dalle 15:00 alle 19:00)

§ martedì 14/11:

impostare il brief o le specifiche del progetto comunicativo per individuare le soluzioni di immagine che meglio interpretano gli obiettivi della campagna.

§ mercoledì 15/11:

trasformare in termini di comunicazione visiva il messaggio dell’impresa/cliente per rispondere ai principi di identificazione.

§ martedì 21/11:

sapere veicolare il messaggio pubblicitario, sfruttando le potenzialità

§ mercoledì 22/11:

scegliere fra differenti tecniche illustrative, la più adeguata alla realizzazione del prodotto ideato.