Lady sings the blues, omaggio a Billie Holiday

Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Venerdì 8 marzo 2024 alle ore 21.00 Palazzo Pesce presenta “Lady sings the blues. Scent of Billie Holiday”, insieme alla voce di Lisa Manosperti e al pianoforte di Andrea Gargiulo.



Un concerto in Puglia in cui rivivranno tutti gli aspetti dell’Angelo di Harlem: le sue melodie immortali, le sue immagini, le sue foto e le letture tratte dalla sua autobiografia “La signora canta il Blues”. Perché Billie Holiday va ascoltata con tutti e cinque i sensi.





Una serata in cui, insieme alla figura musicale fra le più influenti della seconda metà del Novecento, saranno protagonisti il talento, l’amore e il vero blues. Quello che si libera, ancora oggi magico e ulcerato, dalle note di Billie Holiday.