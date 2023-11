La scrittrice e musicista Roberta Lamaddalena a Molfetta con il suo “Alla ricerca delle note perdute”

Prezzo non disponibile

La scrittrice e musicista Roberta Lamaddalena presenta il suo racconto per bambini, “Alla ricerca delle note perdute”, sabato 11 novembre alle ore 18 nel Gran Shopping Molfetta, in piazza Onda.

Il quarto appuntamento con le letture fuori cartellone delle “Conversazioni dal Mare” torna negli spazi del centro commerciale di Molfetta con una presentazione che indaga il rapporto passione-segreto per la musica, e in realtà nasconde un messaggio di libertà e di insegnamento per piccoli e grandi.

Roberta Lamaddalena, autrice appassionata di musica classica e jazz, e musicista nella Fisorchestra, in questo libro illustrato racconta della passione per la musica e di come a volte si possano coltivare passioni che restano in silenzio nel tempo.

“Alla ricerca delle note perdute” narra la storia di Miriam, una bambina stravagante che nasconde a tutti un grande segreto: la sua passione per la musica. Durante la giornata, le note musicali sono le sue amiche di gioco preferite, con loro si diverte ed è sempre una grande festa, così decide di costruire un rifugio segreto per proteggerle e nasconderle, perché teme che qualcuno possa portarle via. Un giorno, le note spariscono e Miriam inizia a cercarle ovunque, e nel frattempo comincerà a suonare ogni tipo di strumento.

Miriam cresce e solo da donna adulta comprende che non bisogna avere paura delle proprie scelte e nascondere la propria passione, accorgendosi che la libertà è l’unico modo per vivere nel mondo che si sceglie per sé.

Il racconto apparentemente parla di musica, ma è un vero messaggio di libertà che invita i lettori alla consapevolezza delle proprie capacità e a godere appieno il senso di libertà, intesa come libertà di amare, di conoscere e di condividere le proprie passioni senza temere nulla.

La rassegna degli incontri di letture “Conversazioni dal Mare”, a cura dell’associazione Artemia eventi di Molfetta, proseguirà con Raffaella Leone il 2 dicembre per l’ultimo appuntamento dell’anno.