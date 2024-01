'Le Bal' con Giancarlo Farese e Sara Valerio in scena a Putignano

A Putignano il 9 gennaio si torna a teatro per la stagione teatrale 2023-2024 organizzata dal Comune di Putignano in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Sul palco Giancarlo Fares e Sara Valerio in “Le Bal”. L’Italia balla dal 1940 al 2001, spettacolo tratto da un’idea originale di Jean-Claude Penchenat con dieci attori e coreografie di Ilaria Amaldi.

Tutto si svolge in una balera, luogo di incontro di uomini e donne agèe: un caleidoscopio di accadimenti che accompagna il pubblico in un appassionante viaggio nel tempo scandito dalla musica che si fa drammaturgia. Le coppie ballano e in un crescendo si spogliano dei loro abiti grigi per tornare magicamente al 1940. E da questo momento è la storia a farla da padrona e la musica ne scandisce l'evolversi. Ballando dall’ alba al tramonto, dalla guerra alla pace, dal pianto al riso, dal dolore all’ amore. Di giorno, di notte, in discoteca, al mare e per strada, di giorno, di notte, da soli o in coppia. Sessant’ anni della storia d’Italia, a volte fantastica a volte tragica, si rincorrono sul palcoscenico.

Abbonamento a 9 spettacoli

Platea € 148,00

Galleria € 126,00

Biglietti in abbonamento

Platea €22,00

Galleria €18,00

Condizioni generali

La tessera di abbonamento non è personale e dovrà essere esibita quale titolo d’ingresso al personale di sala.

Non sono previste altri tipi di riduzioni per la stagione di prosa.

Abbonati Stagione 2023/2024

I titolari degli abbonamenti della Stagione 2022/2023 potranno recarsi presso l’Ufficio URP del Comune tutti i giorni (ad eccezione di sabato e domenica) nei giorni dal 20 al 22 novembre 2023 dalle ore 9.30 alle ore 12.30, per acquistare l’abbonamento alla Stagione Teatrale 2023/2024, scegliendo tra i posti disponibili fino a un massimo di 200 posti.

La vendita dei nuovi abbonamenti

I nuovi abbonamenti saranno disponibili a partire dalle ore 10.00 del 24/11/2023 sul canale di vendita Vivaticket online e nei punti vendita Vivaticket. Gli abbonamenti saranno anche disponibili presso l'Ufficio Relazioni col Pubblico del Comune di Putignano ogni mercoledì, dalle ore 17 alle ore 19, senza costi di prevendita, a partire dal giorno 29/11/2023.

Vendita dei biglietti

I biglietti per le singole recite saranno in vendita dalle ore 10.00 del 29/11/2023 on line e nei punti vendita Vivaticket. I biglietti sono disponibili anche presso l'Ufficio Relazioni col Pubblico del Comune di Putignano ogni mercoledì, dalle ore 17 alle ore 19, senza costi di prevendita.

ACCESSIBILITÀ

L’accesso disabile + accompagnatore prevede un biglietto a pagamento per il disabile - a prezzo intero senza prevendita - e un ingresso gratuito per l’accompagnatore.

L’acquisto dei biglietti per disabile + accompagnatore si può effettuare esclusivamente rivolgendosi alla biglietteria del Teatro, sia di persona che telefonicamente, specificando se in carrozzina o con necessità di un posto a sedere.

Ricordiamo di portare con sé al botteghino la documentazione medica attestante l’invalidità unitamente al documento di riconoscimento e che i posti riservati ai disabili sono limitati, per cui la conferma sarà soggetta alla effettiva disponibilità del posto al momento della prenotazione.

Orario delle rappresentazioni

Serali: porta ore 20,15 – sipario ore 21,00

Non sarà consentito l’accesso in sala a spettacolo iniziato. Il presente programma potrà subire variazioni, indipendenti dalla volontà degli organizzatori, che saranno comunicate tempestivamente secondo gli usi.

INFO

Per informazioni è possibile chiamare anche l'Ufficio Cultura del Comune di Putignano (tel. 080.4056581) dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00.