Ad Altamura "Le Quattro Stagioni", Daniele Orlando al violino e I Solisti Aquilani

Domenica 21 aprile ore 19:30 sul palco del Teatro Mercadante di Altamura va in scena l’ultimo concerto della Stagione Concertistica 2023-2024.

La grande musica classica è di scena: sul palco Daniele Orlando al violino e I Solisti Aquilani, una tra le formazioni più importanti della tradizione musicale italiana, eseguiranno un programma affascinante e molto amato dal pubblico: Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi.

La storia dei Solisti Aquilani comincia nel 1968. I Solisti Veneti, i Virtuosi di Roma e I Musici dominavano allora una scena musicale sui generis, tesa alla valorizzazione dell’antico patrimonio strumentale italiano. I Solisti Aquilani riuscirono ad inserirsi in quello stesso panorama e ad affermarsi nel volgere di pochissimi anni.

Oggi, a oltre cinquant’anni di distanza, I Solisti Aquilani hanno tenuto oltre seimila concerti in tutto il mondo – dall’Africa all’America, dall’Europa al Medio ed Estremo Oriente – collaborano regolarmente con gli artisti più prestigiosi (Mischa Maisky, Mario Brunello, Giovanni Sollima, Dee Dee Bridgewater, Salvatore Accardo, Luis Bacalov, Michele Campanella, Ramin Bahrami, John Malkovich, solo per citarne alcuni), hanno all’attivo una rilevante produzione discografica e progetti e iniziative dedicate al territorio e ai giovani musicisti emergenti.

L’attenzione al territorio e alle sue più sottili valenze rendono la storia dei Solisti Aquilani assolutamente originale nel panorama delle compagini cameristiche italiane. Poche tra esse, infatti, hanno saputo trovare un equilibrio così sapiente tra impegni locali, nazionali ed esteri contribuendo in modo determinante all’affermazione, in campo internazionale, dell’immagine di una regione viva e feconda. Ma, più ancora, quel che contraddistingue I Solisti Aquilani è stato ed è il progetto di un nuovo modo di essere musicisti, non solo esecutori ma protagonisti di una esperienza umana e musicale diversa, quella legata alla produzione e alla esportazione della musica, immagine ed espressione di un “Made in Italy” unico, originale, forte.