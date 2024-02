Due spettacoli per tutte le età a Monopoli

Il palcoscenico del Teatro Radar accoglie sabato 2 marzo Antonella Attili, Giorgio Colangeli e Federica Ombrato nel primo dei due appuntamenti del week-end della stagione teatrale ‘Bagliori’ a Monopoli. A cui segue domenica 3 marzo al Teatro Mariella uno spettacolo dedicato alle famiglie, con il quale si indagano i misteri dell’universo.

Fine settimana di spettacoli per tutte le età con la programmazione a cura di Teresa Ludovico per Teatri di Bari: sabato alle ore 21 nello spettacolo Le volpi, prodotto da CapoTrave e Infinito Teatro, è la provincia italiana la vera protagonista, declinata come microcosmo in cui osservare le dinamiche di potere, che hanno sempre a che fare con i desideri e le ossessioni degli individui. Un racconto che morbidamente scivola dentro un meccanismo autoassolutorio per cui è legittimo riservarsi qualche esiguo tornaconto personale, dopo essersi tanto impegnati nella gestione della cosa pubblica. La corruzione è proprio questo concedere a se stessi lo spazio di una impercettibile eccezione. I tre protagonisti, davanti a un vassoio di biscotti vegani, confessano legittimi appetiti e interessi naturali, stringono e si sciolgono accordi, regolando la maniera migliore di distribuire favori e concessioni, incarichi di servizio e supposti vantaggi.

Domenica alle ore 18 ci spostiamo al Teatro Mariella con la Stagione famiglie a teatro: in L’universo è un materasso e le stelle un lenzuolo, produzione Compagnia del sole, Flavio Albanese scandisce un grande racconto del tempo, diviso in quattro capitoli. Uno spettacolo scritto da Francesco Niccolini – consigliato a un pubblico a partire da 8 anni - che porta gli spettatori a imparare ridendo e a farsi le stesse domande che i più grandi filosofi e scienziati si sono posti nei secoli. “Tutto questo raccontato con occhi pieni di meraviglia (e anche un po’ di spavento) – spiega l’autore - da un protagonista diretto di tutta la storia: il Tempo in persona, Crono, prima imperatore dell’Universo e poi, dopo essere stato sconfitto dal figlio Zeus, sempre più in disparte. Fino a sparire”.

La Stagione ‘Bagliori’ al Teatro Radar è realizzata con il sostegno del Ministero della cultura, della Regione Puglia e del Comune di Monopoli. Gli appuntamenti al Teatro Mariella sono realizzati in collaborazione con Associazione APAD.

Botteghino

I biglietti per la Stagione serale hanno un prezzo di 28 euro per la platea e 25 euro per la galleria, quelli per la Stagione dedicata alle famiglie partono da 8 euro. Sono disponibili al botteghino del Teatro Radar (via Magenta, 71, Monopoli) e sul circuito Vivaticket.com. Per info si può chiamare il botteghino del Radar (via Magenta, 71, Monopoli) al numero 335 756 47 88. Il programma completo è disponibile sul sito www.teatridibari.it.