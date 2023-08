Leggende e storie gotiche della città dei conti

Tutti conoscono Giangirolamo II, qualcuno conosce la pinacoteca comunale che custodisce le tele del finoglio. pochi conoscono le leggende della città: la strega che aveva fatto un patto col diavolo e viveva nel vicolo vicino la villa comunale o chi era l'ultimo lipommine.



una visita guidata che è anche uno spettacolo teatrale ambientato nei vicoli della città meno conosciuta.



Partendo dalla villa dei caduti saliremo e scenderemo la rocca peuceta di Conversano seguendo le tracce delle mura megalitiche, scoprendo i monumenti più famosi: la cattedrale ed il castello; daremo nomi ai pazzi delle importanti famiglie della città, gli antichi quartieri del casal vecchio e del casal nuovo.



I testi scritti e interpretati da Pasquale D'Attoma si uniscono alla visita guidata di arturo del muscio, una narrazione unica della storia della città e dei suoi monumenti.

Una visita guidata targata pugliarte.



Costo 15€



(gratuito per i minori accompagnati)



Punto di partenza via xxiv maggio, villa dei caduti



prenotazioni via whatsapp al 3403394708 indicando un cognome e il numero di partecipanti



Web: www.facebook.com/pugliarte



Parcheggio consigliato in Piazza Aldo Moro / Largo piazza Carmine