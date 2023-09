Giovanni Chinnici al Libro Possibile Winter

A quarant’anni dall’omicidio Chinnici, il Libro Possibile ricorda il giudice ucciso dalla mafia a partire dal toccante racconto del figlio. Riprende il 25 settembre la sezione ‘Winter’ della nota rassegna culturale, con la presentazione del libro di Giovanni Chinnici: “Trecento giorni di sole. La vita di mio padre Rocco, un giudice scomodo” (Mondadori). L’evento si terrà alle 18, al cineteatro Adriatico di Vieste (FG), con ingresso libero fino a esaurimento posti. A moderare, Giancarlo Fiume caporedattore centrale TGR Puglia. Introduce l’incontro Rosella Santoro, direttrice artistica del Festival Il Libro Possibile, con i saluti istituzionali dell’assessora alla cultura, Graziamaria Starace. La mattina seguente, 26 settembre, alle 11, l’autore incontrerà anche gli studenti della scuola media Massari-Galilei di Bari.

Il 29 luglio del 1983, una Fiat imbottita di esplosivo colse Rocco Chinnici davanti al portone di casa sua, a Palermo, causandone la morte. Il giudice aveva impresso una svolta decisiva nella lotta alla criminalità organizzata siciliana, costruendo quello che sarebbe diventato noto come pool anti-mafia ed elaborando una linea operativa che avrebbe fatto scuola, negli anni a venire, a magistrati come Falcone e Borsellino.

Tra i primi ad accorrere sul luogo dell’esplosione, ci fu Giovanni, uno dei figli di Chinnici, all’epoca 19enne. Oggi, a quarant’anni dalla strage, Giovanni racconta in un libro i momenti che cambiarono per sempre la sua esistenza e quella di un intero Paese. Trecento giorni di sole (Mondadori) è la storia di un figlio che non ha avuto il tempo di parlare da uomo a uomo con suo padre, è il ritratto di un magistrato che ha lottato per squarciare il velo su un fenomeno, quello mafioso, di cui pochi – allora – erano disposti a riconoscere l'esistenza; un uomo che, a costo della vita, ha lottato per rendere l'Italia un posto migliore.

Non è un caso che il Libro Possibile Winter riparta proprio da questi temi, a Vieste, rinnovando la partnership con un’amministrazione che ha fatto dell’educazione alla legalità uno dei suoi obiettivi cardine.

