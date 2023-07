Terza e penultima serata del Libro Possibile 2023 a Polignano: gli ospiti

Terza e penultima serata del Libro Possibile 2023 a Polignano a mare (BA) tra anteprime nazionali, giornalisti sotto scorta, donne, scienza, adozioni e famiglie omogenitoriali, clima e questioni ambientali.

Sulla traccia di ‘Penso Positivo’, il trentennale inno pop alla speranza scelto come tema della XXII edizione, venerdì 7 luglio 2023, ‘un’onda che viene e che va’ di ospiti investe le piazze #iLP23, tutte a ingresso gratuito o previa prenotazione-posto con una cifra simbolica, il cui ricavato va in beneficenza.

Le location sono: piazza Aldo Moro, piazza San Benedetto, piazza dell’Orologio, Terrazza dei tuffi, Museo Pino Pascali e Il Libro Possibile Caffè.

Due gli autori internazionali attesi: Zharko Kujundjiski e Anabel Hernandez.

Il prosatore, saggista, drammaturgo, poeta, traduttore e critico cinematografico, Zharko Kujundjiski, autore di riferimento della letteratura macedone contemporanea, presenta in pubblico, per la prima volta in Italia, il romanzo ‘America’ (edizione Besa). Ambientato in Puglia, in una cittadina sul mare tra Bari e Brindisi, il racconto gira attorno alla misteriosa sparizione del protagonista, America, uomo di poche parole e con qualche segreto, che dopo la nascita della terza figlia, senza dare spiegazioni, decide di lasciare la famiglia e il paese. Creduto morto, nella comunità si stabiliscono nuovi equilibri che verranno però spazzati via dall’inatteso colpo di scena finale. Presenta Mariangela Biancofiore in piazza San dell’Orologio.

Donne protagoniste nell’incontro con Anabel Hernandez, a piazza San Benedetto. La coraggiosa e pluripremiata reporter messicana, da anni sotto scorta per le sue inchieste sui narcotrafficanti, presenta ‘Emma la regina del Chapo e le altre signore del narcotraffico’. Un’analisi in chiave antropologica dei boss e delle donne del narcotraffico. Madri, mogli e amanti. Figure femminili che fanno parte della “corte” dei narcotrafficanti e si plasmano secondo le regole maschiliste dei loro signori. Un libro di grande impatto editoriale con oltre 300mila copie vendute in Messico, tradotto a fine giugno in Italia per Bibliotheka Edizioni, distribuzione Messaggerie Libri, e contemporaneamente uscito nella traduzione inglese anche negli Stati Uniti.

Nonostante in Messico la libertà d’informazione si paghi con la vita, Anabel Hernandez, non arretra di un passo davanti alle pesanti minacce di morte e continua a pubblicare articoli e libri - ne ha scritti otto - che scavano dentro le organizzazioni criminali. ‘Emma la regina del Chapo’, con grande rigore investigativo e attraverso decine di interviste ai testimoni dei fatti, porta il lettore dentro le riunioni di famiglia, nelle feste e nelle camere da letto dei signori del narcotraffico dove si susseguono storie d'amore, profferte sessuali, incesti e ambizioni, tradimento e vendetta. Un mondo finora sconosciuto. Firma la prefazione il senatore Roberto Scarpinato. Presenta il giornalista Marco Lillo.

Un altro giornalista, che da dieci anni è costretto a una vita blindata per aver denunciato con le sue inchieste mandanti, esecutori e diffamatori mafiosi è Paolo Borrometi, autore di ‘Traditori’ (Solferino). Vicedirettore dell'agenzia di stampa AGI, nel suo libro racconta di quella subdola strategia mafiosa del “mascariamento”, di cui lui stesso è vittima in quanto giornalista. Borrometi ricostruisce la storia d'Italia lungo la linea di fango e depistaggi che hanno segnato gli eventi più significativi del nostro Paese, dallo sbarco degli americani in Sicilia nel ’43 con l’appoggio di Cosa nostra fino ai giorni nostri, passando per la bombe degli anni ‘70 e la strategia della tensione: da Porcella della Ginestra a via Fani, dall'Italicus al Rapido 904, da Bologna a Capaci e via d'Amelio, fino all'arresto del latitante Matteo Messina Denaro. Quattrocento pagine documentatissime che chiedono: perché tante stragi e delitti in Italia rimangano impuniti; perché la ricerca della verità sia sempre così difficile; e, soprattutto, perché come disse Giovanni Falcone “in questo paese per essere credibili bisogna essere ammazzati”. Presenta Lino Patruno, già direttore della Gazzetta del Mezzogiorno. Appuntamento in piazza San Benedetto.

Per il capitolo del Libro Possibile dedicato alla SCIENZA, in piazza Aldo Moro, intervengono due front-woman della divulgazione scientifica. Barbara Gallavotti, biologa, divulgatrice e giornalista scientifica presenta il suo libro scritto per ragazzi e ragazze ‘L’infinito dentro di me’ (De Agostini): un viaggio alla scoperta del mondo che ci circonda, attraverso le storie delle grandi conquiste della scienza, dagli atomi alle balene, alla scoperta dell’Universo e dei segreti della Vita.

In occasione della sua partecipazione a #iLP23, a Barbara Gallavotti viene conferito dalla BCC di San Marzano il “Premio Valore Donna”, seconda edizione del riconoscimento dedicato a personalità femminili protagoniste di importanti innovazioni in campo letterario, scientifico, artistico e musicale. Un titolo pensato dal gruppo partner del Libro Possibile, presieduto da Emanuele di Palma, che da sempre sostiene il ruolo delle donne in banca e vanta nella sua governance figure femminili in ruoli apicali. Presenta la direttrice dell’Edicola del Sud Anna Maria Ferretti con le incursioni sul palco di Dario Vergassola con le sue ‘Interviste Impossibili’.

L’immunologa Antonella Viola, in prima linea con tesi e ricerche sulle emergenze pandemiche e sui grandi temi che riguardano governance e salute, sembra vaccinata anche contro i detrattori più accaniti. La professoressa dell’Università di Padova dice di ascoltare ‘l’unica voce affidabile che abbiamo: quella della scienza’. Lo scrive anche nel suo volume ‘La via dell’equilibrio’ (Feltrinelli) che presenta al Libro Possibile. Un testo sulla scienza dell’invecchiamento e della longevità che ha provocato critiche legate alle diete intermittenti e all'eventualità di applicare sulle bottiglie di vino

etichette sulla nocività degli alcolici. Subito è arrivata l’alzata di scudi dei produttori di vini ma anche di altri commentatori ed esponenti del mondo scientifico contrari alle tesi sostenute dall’immunologa. Modera il caporedattore del Tgr Rai Puglia, Giancarlo Fiume.

È sempre molto vivo in Italia il dibattito su donne, maternità e famiglie omogenitoriali. Al Libro Possibile è attesa la testimonianza di Luca Trapanese, l’assessore alle Politiche sociali del comune di Napoli, noto alle cronache come il padre single della piccola Alba, la bimba con sindrome di Down che ha adottato dopo l’abbandono da parte della madre. Da decenni impegnato con progetti nel terzo settore , Trapanese ha pubblicato diversi libri sulla disabilità e sulla sua storia personale, tra cui il bestseller ‘Nata per te. Storia di Alba raccontata tra noi’, ‘Vi Stupiremo con difetti speciali’ e

‘Le nostre imperfezioni’ (Salani). Alla luce del suo impegno politico, sociale e sempre in prima persona, Trapanese a #iLP23 interviene nel merito del dibattito in corso sulle famiglie, in particolare sullo stop alle trascrizioni dei figli di coppie Lgbtq+. Rinnova, tra l’altro, quell’invito ancora senza risposta rivolto a Giorgia Meloni, per confrontarsi su questi temi davanti a un caffè a casa dell’assessore con la piccola Alba.

Grande attesa anche per Sara Ciafardoni, scrittrice diciottenne di Cerignola, bookstagrammer e blogger presenta ‘La Ragazza che scrive’ (Electa Young). Seguitissima sui social e amata dai suoi lettori, la giovane autrice ha scritto un libro che in qualche modo parla anche di lei, ma non è la sua autobiografia. Colpita da una rara malattia che non le permette di camminare da quando aveva otto anni, Sara Ciafardoni ha con i libri un legame vitale: ‘Sogno quando leggo, quando scrivo, fantastico con la realtà - ha rivelato - Sono una grande lettrice e i miei genitori non mi permettevano di guardare la Tv: per evadere dalle mura dell’ospedale, mi sono sempre rifugiata nei libri’.

Ampio spazio al CLIMA e ai temi ambientali con voci autorevoli del settore: in piazza Aldo Moro sono attesi Roberto Cingolani e Mario Tozzi. In piazza dell’Orologio Andrea Giuliacci.

Roberto Cingolani, nuovo amministratore delegato di Leonardo S.p.A., già ministro della Transizione Ecologica, interviene su ‘Crisi e tutela dell’Ambiente’, con il suo volume ‘Riscrivere il futuro. La transizione ecologica equa e accessibile’ (Solferino). Scritto in collaborazione con gli esperti Stefano Agnoli, Gilberto Dialuce, Francesco Gracceva, Ennio Macchi e Giuseppe Zollino, il testo propone pratiche e idee per la salvaguardia dell’ambiente, criticando coloro che negano i cambiamenti climatici.

Il ricercatore del CNR, saggista e conduttore televisivo, il geologo Mario Tozzi interviene a #iLP23 con ‘Perché il clima sta cambiando’ (Einaudi Ragazzi). Il testo, ricco di evidenze scientifiche, spazza via fantasiose teorie complottiste e negazioniste, per permettere ai più giovani di essere coscienti dei problemi del presente e prendere decisioni ancor più consapevoli per il futuro. Sul palco, in piazza Aldo Moro, con Mario Tozzi, è previsto il contrappunto musicale dei Tete de Bois, sodalizio artistico trentennale formato dal cantante Andrea Satta e il musicista Angelo Pelini.

Andrea Giuliacci, meteorologo e climatologo da anni cura le previsioni per i TG Mediaset, presenta al Festival Il Libro Possibile il suo ultimo libro "Nella peggiore delle ipotesi" edito da Rizzoli. Un saggio schietto e senza sconti sul riscaldamento globale ma che ha il suo finale #PensoPositivo. Correggendo i nostri comportamenti, potremo evitare, almeno in parte, gli scenari più gravi. Giuliacci presenta gli strumenti e le politiche che abbiamo oggi a disposizione per contrastare il cambiamento climatico, e i risultati che possiamo credibilmente attenderci.

Restando sempre a piazza Aldo Moro si prosegue con:

Franco Berrino, epidemiologo per 40 anni pilastro dell'Istituto Tumori di Milano e, soprattutto, guru della longevità e del vivere in salute. È il teorico del cibo della saggezza e di cosa ci nutre davvero. Contro rabbia e rancore prescrive ricette di cucina, oltre a praticare e promuovere il digiuno intermittente.

Il professor Berrino è atteso alla XXII edizione del Libro Possibile 2023 con Enrica Bortolazzi, giornalista e co-autrice de ‘La foresta di perle’ (Solferino). Oltre al libro, è stato prodotto anche un documentario che parte da una realtà tutta italiana, la foresta Casentinese sull’Appennino tosco romagnolo, per estendersi all’orizzonte verde dell’intera penisola e allungarsi oltre in Europa e nel mondo intero.

Oscar Farinetti, imprenditore, dirigente d'azienda e patron di Eataly, presenta "È nata prima la gallina… forse" edito da Slowfoodeditore. 52 storie che hanno fatto la storia - quella con la s maiuscola ma anche quella quotidiana dell'autore - raccontano come l'umanità sia sempre stata alle prese con decisioni molto importanti. «A differenza di come probabilmente pensano i più, i veri ottimisti usano spesso la parola forse. Vuol dire che non sono sicuri di farcela ma di sicuro ci provano».

Walter Veltroni autore bestseller, oltre che decano della politica, giornalista e apprezzato regista-documentarista, presenta "Buonvino tra amore e morte" edito da Marsilio editori, quarto capitolo della fortunata serie di gialli da lui creata.

La storia, ambientata nella splendida Villa Borghese a Roma, si apre subito dopo l!attentato alla moglie del protagonista nel giorno del matrimonio. Il commissario Buonvino, straziato dal dolore, indaga insieme ai suoi uomini per capire se, colpendo Veronica, gli ignoti criminali hanno voluto mandare un segnale a lui o se invece nella vita di sua moglie si nasconde qualcosa che giustifichi una vendetta tanto efferata.

Tra gli eventi a piazza San Benedetto, dell’Orologio e sulla Terrazza dei Tuffi segnaliamo:

Annalisa Corrado e Rossella Muroni, rispettivamente ingegnere e psicologa, con ‘Nessi e connessi’ prsentano un manifesto per leggere il mondo. La realtà ci pone di fronte a una continua «crisi di sistema»: una crisi allo stesso tempo economica, sanitaria, geopolitica, ambientale e climatica. Per far fronte a ogni situazione, questo libro ci mostra quanto sia necessario occuparci di una guardando le altre. Perché tutto è connesso.

Il pensiero di Aldo Moro certamente costituisce una preziosa fonte spirituale che ha a cuore l'umano, l'educazione alla formazione della presente e delle future generazioni. L‘Umanesimo etico giuridico’ (Cacucci Editore) scritto da Michele Indellicato, professore associato di Filosofia morale e di Etica della comunicazione all'Università degli studi di Bari, è l'occasione per un serio esame di coscienza da parte della vecchia Europa, a ripensare il corso della società occidentale. Una riflessione sul palco dell’autore assieme a Antonio Felice Uricchio, ex rettore dell’Università degli Studi di Bari.

A un secolo da ‘La controversa riforma "De' Stefani" del 1923’ due dirigenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Giuseppe Mongelli e Salvatore Romanazzi su una delle riforme più rilevanti della Pubblica Amministrazione italiana passata alla storia nel 1923 con il nome dell'allora ministro delle finanze. Uno spazio per delineare chiavi di lettura alternative e attualizzazioni.

Massimo Nava, editorialista del quotidiano milanese diretto da Luciano Fontana, presenta al #iLP23 il suo ultimo saggio ‘Quella sera in Galleria’ (Solferino) in cui racconta l’incredibile storia di Eugenio Torelli Viollier, un eroe dimenticato, che diventò giornalista sotto le ali affettuose di Alexandre Dumas, servì da volontario con Garibaldi e, assieme a quattro colleghi precari e con pochi soldi fondò il più grande quotidiano italiano: il Corriere della Sera.

È vero che la bellezza salverà il mondo. A patto che il mondo salvi la bellezza’. Ne è convinto Luca Sommi, giornalista e critico di arte e letteratura (Baldini Castoldi) con il titolo ‘La Bellezza. Istruzioni per l’uso’. Un prontuario ragionato che ripone nella bellezza di frammenti di grande letteratura, di dipinti immortali, poesie, luoghi e di altre cose meravigliose, l’antidoto eterno alla superficialità della nostra società, alla banalità del linguaggio e alla mancanza di trascendenza del nostro tempo.

Decisamente #PensoPositivo con il libro ‘Tutto il mondo di Happy Days’ (Minerva Edizioni) di Giuseppe Ganelli e Emilio Targia, pubblicato a maggio in occasione del 50° anniversario di una delle sit-com più amate di sempre. Resta indimenticabile la gioia sottile e colorata che regalava ogni puntata di HAPPY DAYS. Per anni milioni di persone hanno spento il mondo e acceso la tv per entrare in casa Cunningham, sedersi da Arnold’s, camminare accanto a Fonzie. Sembra incredibile, ma finora nessuno, in nessuna parte del mondo, aveva mai pubblicato un libro che raccontasse nel dettaglio la storia della celebre serie tv Happy Days, i suoi creatori e i protagonisti delle puntate. La prefazione porta la firma di Henry Winkler, il celeberrimo interprete di Fonzie, ‘hey !’ La postfazione quella di Max Pezzali.

Alla scoperta del Cosmo con l’astrofisica Ersilia Vaudo, autrice di ‘Mirabilis. Cinque intuizioni (più altre in arrivo) che hanno rivoluzionato la nostra idea di universo dell’astrofisica’ (Einaudi). Laureata in Astrofisica, dal 1991 all’Agenzia spaziale europea, la scienziata appassiona i lettori con la conoscenza del cosmo, un viaggio attraverso una serie di “capovolgimenti di mondo” e momenti di stupore, per comprendere meglio una realtà che ci sfugge e che tuttavia ci contiene.

Nella sale del Museo d’Arte Contemporanea Pino Pascali presentazione di "Pino Settanni. Il sogno infinito! (Archivio Luce e Marsilio Arte), scritto dalla giornalista e autrice Rai1 Lorella Di Biase, racconto documentato di tutte le tappe del tragitto di un Maestro della fotografia.

Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti consultare il sito www.libropossibile.com o l’app del Libro Possibile, disponibile per IOS e Android, con notifiche e aggiornamenti in tempo reale sul programma.